Celebrar o Cinema Brasileiro II

Na semana passada, escrevi um texto em homenagem ao cinema brasileiro e citei alguns filmes que merecem a atenção do espectador. Mas, especialmente em uma data comemorativa do cinema brasileiro, como o dia 19 de junho, é válido indicar ao leitor mais filmes nacionais, como forma de estimular a curiosidade e o interesse por outras produções relevantes, realizadas em diferentes décadas.

Assim, complemento hoje aquela lista publicada anteriormente com novos títulos que devem ser assistidos pela sua qualidade e importância no cinema nacional. Boas sessões!

A Idade da Terra de Glauber Rocha

de Glauber Rocha O Homem que virou Suco de João Batista de Andrade

de João Batista de Andrade Gordos e Magros de Mário Carneiro

de Mário Carneiro Anjos do Arrabalde de Carlos Reichenbach

de Carlos Reichenbach Lúcio Flávio O Passageiro da Agonia e Pixote de Hector Babenco

e de Hector Babenco Terra Estrangeira de Walter Salles e Daniela Thomas

de Walter Salles e Daniela Thomas Central do Brasil (foto) de Walter Salles

(foto) de Walter Salles O Baile Perfumado de Paulo Caldas e Lírio Ferreira

de Paulo Caldas e Lírio Ferreira Faca de Dois Gumes de Murilo Salles

de Murilo Salles A Ilha e Noite Vazia de Walter Hugo Khoury

e de Walter Hugo Khoury Macunaíma de Joaquim Pedro de Andrade

de Joaquim Pedro de Andrade Cabra Marcado para Morrer e Jogo de Cena de Eduardo Coutinho

e de Eduardo Coutinho Rio Zona Norte e Rio 40 Graus de Nelson Pereira dos Santos

e de Nelson Pereira dos Santos Bicho de Sete Cabeças e Como nossos Pais de Laís Bodanzky

e de Laís Bodanzky Que Horas Ela Volta? de Anna Muylaert

de Anna Muylaert Cidade de Deus de Fernando Meirelles e Kátia Lund

de Fernando Meirelles e Kátia Lund Branco Sai, Preto Fica de Adirley Queirós

de Adirley Queirós Madame Satã de Karim Aïnouz

de Karim Aïnouz São Bernardo de Leon Hirzman

McCartney

Feliz aniversário ao jovem mestre Paul McCartney, que completou 83 anos no dia 18 de junho de 2025. Quantas emoções musicais esse grande artista me proporcionou ao longo da vida. Viva o eterno Beatle! Fico na expectativa pelos próximos capítulos musicais do grande Paul McCartney!

Twin Peaks

A extraordinária série de TV Twin Peaks de David Lynch, está disponível no canal de streaming Mubi. As duas temporadas da série podem ser assistidas e revistas de maneira contínua, confirmando o talento de Lynch em um trabalho que impressionou crítica e público no início dos anos 1990. Vale assistir e rever essa obra-prima de Lynch!

Robert Benton

Robert Benton faleceu recentemente, aos 92 anos. Teve uma carreira expressiva como diretor e roteirista, sendo premiado e indicado diversas vezes. Seu trabalho mais conhecido é Kramer vs. Kramer (1979), com ótimas atuações de Dustin Hoffman e Meryl Streep, vencedor de vários Oscars, incluindo Melhor Direção, Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante. Outros filmes significativos de sua carreira como diretor incluem Má Companhia (1972), Um Lugar no Coração (1984) e Na Calada da Noite (1982). Como roteirista, Benton destacou-se especialmente por Bonnie e Clyde (1967), de Arthur Penn, e Esta Pequena é uma Parada (1972), de Peter Bogdanovich. Obrigado, Robert Benton!

Salgado

O falecimento de Sebastião Salgado evidenciou a importância de conhecer sua expressiva obra artística. Seu trabalho teve grande relevância para a fotografia mundial e foi retratado com sensibilidade no filme O Sal da Terra (2015), dirigido por Juliano Salgado e Wim Wenders. O documentário apresenta a trajetória de Salgado desde seus primeiros trabalhos, como em Serra Pelada, e recebeu um Prêmio Especial na mostra Un Certain Regard, no Festival de Cannes. Obrigado, Sebastião Salgado!

Dicas da Semana

Em Rumo a uma Terra Desconhecida , O Silêncio das Ostras (Cine Líbero Luxardo).

, O Silêncio das Ostras (Cine Líbero Luxardo). À Sombra do Vulcão de John Huston. Com Albert Finney, Jacqueline Bisset (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 8/7, às 19h. Entrada gratuita).