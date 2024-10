Feliz Círio de Nazaré!

O Círio de Nazaré é uma manifestação de fé e esperança que alcança muitas pessoas por meio de sua religiosidade e, de alguma forma, cria laços afetivos inesquecíveis. Momentos extraordinários para muitos fiéis acontecem durante o Círio, em situações que envolvem fé, lembranças, igualdade, liberdade, fraternidade, esperança e amor à família, ao próximo e a Nossa Senhora de Nazaré. A cada ano, esse momento se torna cada vez mais especial, com devotos expressando de modo intenso sua crença e respeito por Nossa Senhora de Nazaré.

O Círio de Nazaré é um tema frequente na história do cinema paraense, principalmente nas últimas décadas. Filmes de ficção e documentários foram produzidos e exibidos, colaborando para a geração de uma memória religiosa e cultural dessa festa santa, evidenciando, em diversas épocas, aqueles que, ano após ano, movidos por sua religiosidade, são capazes de emocionar a todos, independentemente de sua crença.

Existem registros fílmicos sobre o Círio de Nazaré desde os anos 1910. Um dos registros fílmicos da procissão mais conhecidos internacionalmente pode ser assistido no filme americano "Fim do Rio" (1947) de Derek e Lewis N. Twist. O filme conta com a participação da grande atriz brasileira Bibi Ferreira. Outra fonte de pesquisa cinematográfica sobre o Círio pode ser encontrada em vários cinejornais e documentários das décadas de 1950 e 1960 dirigidos pelos cineastas Milton Mendonça e Líbero Luxardo.

"Bodas de Ouro" (1959) do cineasta paraense Fernando Melo, é outra referência expressiva, com imagens do Círio do período de sua produção, além de filmagens particulares e familiares, que preservam a história do Círio e podem ser transmitidas para novas gerações como meio de continuidade da fé e respeito por Nossa Senhora de Nazaré.

A partir dos anos 1990, novas produções paraenses em curta-metragem, dirigidas por vários cineastas, colaboraram para a realização de mais filmes, e todas essas obras merecem atenção.

Como meio de homenagear esta bela festa religiosa de esperança e fé, indico aos leitores uma lista de filmes sobre o Círio de Nazaré, que certamente poderão ser assistidos de maneira mais emotiva e emocionante nos dias desta bela celebração de nossa querida. Nossa Senhora de Nazaré. Amém!

Estes filmes poderão ser assistidos em diversas plataformas audiovisuais como YouTube, canais de streaming e em DVD.

Feliz Círio para todos com muita fé e esperança!

- Carro dos Milagres (1991) de Moisés Magalhaes. Baseado no conto de Benedito Monteiro.

- Quero ser Anjo (2000) de Marta Nassar.

- Círio de Nazaré - O Amor pela Senhora da Fé (2005) de Rosinha Megdessian

- Coração do Humilde - O Círio de Nazaré (2006) de Gaspar Guimarães

- Mãos de Outubro (2009) de Vítor Souza Lima. Um dos filmes mais premiados da história do cinema paraense.

- Nossa Senhora de Miritis (2011) de Andrei Miralha. Animação.

- No Movimento da Fé (2013) de Fernando Segtowick e Thiago Pelaes.

- Outubro. Segundo Domingo (2015) de Lari Ribeiro.

- Retratos da Fé (2018) de Carlos Waldney.

