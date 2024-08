As principais estreias nos cinemas comerciais no segundo semestre de 2024

Após uma série de sucessos que fizeram do primeiro semestre de 2024 um grande êxito de público, com filmes como “Divertida Mente 2” e “Duna 2”, as distribuidoras de cinema têm planejadas várias produções de grande orçamento para aumentar suas receitas nas bilheterias globais. Entre os muitos títulos programados para os cinemas no Brasil e no mundo, é relevante destacar alguns filmes:

- “Alien: Romulus”: uma produção que dá continuidade à franquia “Alien”, iniciada em 1979 com o excelente filme de Ridley Scott. A história do novo filme se passa entre os eventos dos filmes de 1979 e 1986. No elenco, destaca-se Cailee Spaeny, de “Priscilla”.

“Alien: Romulus”, produção que dá continuidade à franquia “Alien”, tem no elenco Cailee Spaeny, de “Priscilla” (Foto: Divulgação)

- “Coringa 2: Delírio a Dois”: sequência do aclamado filme de Todd Phillips lançado em 2019, cuja história se desenrola após os acontecimentos do primeiro filme. No elenco, destacam-se o excepcional ator Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

“Mufasa: O Rei Leão”: prólogo do live-action de “O Rei Leão”, produzido pela Disney, que contará a história dos personagens Mufasa e Scar antes de Simba.

- “Silvio”: cinebiografia do apresentador de televisão Silvio Santos que mostra seu drama familiar na época do sequestro de sua filha, em 2001.

“Coringa 2: Delírio a Dois” traz novamente Joaquin Phoenix no papel principal, agora contracenando com Lady Gaga. (Foto: Divulgação)

- “Tipos de Gentileza”: novo filme do cineasta grego Yorgos Lanthimos, que impressionou crítica e público este ano com “Pobres Criaturas”. No elenco, destacam-se Emma Stone, Jesse Plemons e Willem Dafoe.

- “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”: continuação da comédia de sucesso lançada nos anos 1980, dirigida por Tim Burton. No elenco, destacam-se Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Willem Dafoe e Monica Bellucci.

- “Estômago 2: O Poderoso Chef”: sequência do aclamado filme lançado em 2008. O talentoso ator João Miguel retorna ao papel que o consagrou e contribuiu para o sucesso do filme original.

Outra sequência em cartaz, “Estômago 2: O Poderoso Chef” destaca o talento de João Miguel, que retorna ao papel que o consagrou (Foto: Divulgação)

- “Gladiador 2”: sequência do filme dirigido por Ridley Scott em 2000, que foi premiado com vários Oscars. A história se passa 25 anos após os acontecimentos do primeiro filme. Lucius, sobrinho do imperador Commodus, pretende seguir os exemplos de Maximus (interpretado por Russell Crowe). No elenco, destacam-se Paul Mescal e Denzel Washington.

- “O Senhor dos Anéis: A Guerra de Rohirrim”: anime da franquia “O Senhor dos Anéis” que retrata eventos ocorridos 183 anos antes da trilogia original, narrando o destino da Casa de Helm Hammerhand do lendário rei de Rohan.

"O Senhor dos Anéis: A Guerra de Rohirrim" conta a vida e os tempos sangrentos do fundador do famoso Abismo de Helm, fortaleza icônica criada por Helm Hammerhand, o rei histórico de Rohan. (Foto: Divulgação)

- “Auto da Compadecida 2”: sequência do sucesso lançado nos cinemas em 2000. O filme mostrará o reencontro dos personagens João Grilo e Chicó após 25 anos. Grilo retorna a Taperoá, PB, e percebe que virou uma lenda na região, após Chicó passar anos contando as aventuras e "causos" da dupla. Usando toda sua esperteza e astúcia, Grilo tentará tirar proveito de sua fama. No elenco, Matheus Nachtergaele e Selton Mello retornam aos personagens que consagraram suas carreiras no cinema.

Confira os filmes e datas das principais estreias do cinema comercial no segundo semestre de 2024:

“Alien: Romulus “– 15 de agosto

“Tipos de Gentileza” – 22 de agosto

“Estômago 2: O Poderoso Chef” – 29 de agosto

“Os Fantasmas ainda se divertem” – 5 de setembro

“Silvio” – 5 de setembro

“Coringa: Delírio a Dois” – 3 de outubro

“Venom: A Última Rodada” – 24 de outubro

“Wicked: Parte 1” – 27 de novembro

“Moana 2” – 28 de novembro

“Gladiador 2” – 14 de novembro

“O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim” – 12 de dezembro

“Mufasa: O Rei Leão” – 19 de dezembro

“Auto da Compadecida 2” – 25 de dezembro

Dicas da Semana

“A Flor do Buriti” e “Orlando, Minha Biografia Política” (Cine Líbero Luxardo).

“Cidade das Ilusões” de John Huston. Com Stacy Keach e Jeff Bridges. Um jovem lutador cai nas graças de um ex-boxeador talentoso de mais de 30 anos que abusa do álcool. Ele resolve se tornar mentor do rapaz, se encanta com a garra do jovem e se anima a voltar aos ringues (Cineclube SINDMEPA. Dia 06/08 às 19h. Entrada gratuita).