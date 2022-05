O que as SAFs provocariam no futebol do Pará?

AInvestidores estrangeiros que injetem R$ 210 milhões num clube (proposta feita ao Remo) e assumam o comando abdoluto do futebol, manteriam o time num campeonato bagunçado como tem sido o Parazão? Claro que não! Provavelmente, disputaria com um time sub 23 e levaria o time principal para torneios internacionais.

As SAFs vão chegar ao futebol paraense, mais cedo ou mais tarde, com novas práticas, novos hábitos, novos conceitos, forte impacto cultural. Virão para transformar!

O patrimônio intangível dos clubes

Desde a última terça-feira, esta coluna está revelando dados de Remo e Paysandu que referenciais de valor no mercado. Por preço de metro quadrado, os imóveis do Leão foram avaliados em R$ 218 milhões e os do Paysandu em R$ 152 milhões. E o patrimônio intangível?

Tratando do intangível, o consagrado profissional de comunicação Guarany Júnior, com autoridade nas questões de marketing, diz o seguinte: "A marca de um clube é o seu maior patrimônio. O valor da marca considera o tempo de existência do clube, seus torcedores e as conquistas. A marca identifica, diferencia, interage e personaliza o clube".

Não cabe, nesse trabalho jornalístico, a mensuração do valor das marcas centenárias e grandiosas de Remo e Paysandu, mas é bem maior que o valor das estruturas físicas. Valer a pena uma reflexão sobre o tema, neste período pré SAF.

BAIXINHAS

* Cresci (nem tanto! rsrs) ouvindo que o câncer dos nossos clubes está no amadorismo da gestão. Contudo, ao explodir a notícia da proposta de SAF no Remo, as reações em geral foram de medo e resistência. Muito natural! Afinal, quando esse passo for dado não haverá possibilidade de volta.

* Justamente pelo que está por vir, é muito importante conhecermos os efeitos da Sociedade Anônima do Futebol e a realidade atual dos nossos clubes. A proposta desta coluna é fornecer informações e provocar debate.

* Como se fosse rodada dupla, a Série C tem hoje a dupla Re-Pa em jogos sucessivos. Quando terminar Remo x Mirassol em Belém, minutos depois (19 horas) vai começar São José x Paysandu, em Porto Alegre.

* No início desta rodada, a Série C mostrava Cristiano, do São José, como principal artilheiro com cinco gols. E no bloco dos vários vice-artilheiros, com três gols, o remista Brenner.

* Lateral esquerdo Pará, do Mirassol, era atacante na base do Remo. Saiu do sub 17 do Leão para o Santos e virou lateral no Bahia, onde foi profissionalizado. Anderson Pará começou na escolinha do Rosário de Capanema.

* O São José, adversário do Paysandu, tem no elenco um paraense da cidade de Bonito. É o atacante Gabriel Lima, também fruto do Remo, que chegou a ser titular do Leão Azul na Série D de 2018.