Quanto valem os imóveis do Remo e Paysandu?

Diante da iminente chegada de capital estrangeiro para investimento em SAF ( Sociedade Anônima do Futebol) no Remo, a coluna segue apresentando dados do Leão e também do Papão, como clubes protagonistas da Amazônia. Hoje, o valor de mercado dos imóveis. O patrimônio imobiliário do Leão está avaliado em R$ 218 milhões e o do Papão em R$ 152 milhões. Quem avaliou foi Aury Donato, profissional habilitada e diretora proprietária da Lopes Donato imóveis. Amanhã, os detalhes da avaliação.

Ontem foi mostrado o cenário de dívidas. Leão: R$ 9 milhões em débitos com a União e 3 milhões em débitos trabalhistas. Papão: 17 milhões federais e 5 milhões trabalhistas.

IMÓVEIS DO REMO

Estádio Baenão

Área: 28.028 metros quadrados no Marco

Sede social, parque aquático e ginásio

Área: 8.748,5 metros quadrados na avenida Nazaré

Sede náutica

Área: 1.137,32 metros quadrados na Cidade Velha

Centro de Treinamentos: 98 mil metros na região do Outeiro



IMÓVEIS DO PAYSANDU

Estádio da Curuzu

Área estimada: 12 mil metros quadrados, no Marco

Sede social

Área estimada: 7.500 metros quadrados na avenida Nazaré

Sede náutica

Área estimada: 2.500 metros quadrados na Cidade Velha

Área do futuro CT: 113 mil metros quadrados no bairro Águas Lindas, Ananindeua

BAIXINHAS

* Como ficam os imóveis dos clubes na venda da SAF? Depende da negociação, mas no modelo que está prevalecendo no Brasil os clubes seguem donos e alugam o estádio e o CT para a SAF, que chega investindo na modernização.

* A SAF passa a ser dona, porém, das cotas de participação em competições, da bilheteria, do marketing e dos valores obtidos nas vendas de jogadores e em todas as operações comerciais do futebol.

* Remo resolveu destinar aos atletas e comissão técnica 20% da cota de R$ 3 milhões da próxima fase da Copa do Brasil se passar pelo Cruzeiro. Serão R$ 600 mil em premiação, em rateio.

* Em 1991, o Remo foi semifinalista da Copa do Brasil e só ganhou bilheteria. Atualmente, cada semifinalista fatura cota de R$ 8 milhões, chegando à soma de R$ 18 milhões se disputar desde a primeira fase. Vale observar, porém, que na época a semifinal correspondia à quarta fase de agora, com R$ 6,2 milhões na soma de cotas.

* O Paysandu na transformação mercadológica do futebol brasileiro. Na Copa Libertadores, em 2003, as cotas eram por jogo como mandante. O Papão faturou cerca de R$ 1,5 milhão em quatro mandos, além da bilheteria.

* Na atual Copa Libertadores, a cota na fase de grupos está em torno de R$ 17 milhões, e na segunda fase, que o Papão alcançou, mais R$ 6 milhões. Quanto ao título da Copa dos Campeões, em 2002, o prêmio pago pela CBF foi de inexpressivos R$ 400 mil.

* Hoje, 20 horas, no Baenão, Remo x Palmeiras na Copa do Brasil Sub 20. Missão dos azulinos é despedida honrosa, depois da derrota por 7 x 0 em São Paulo