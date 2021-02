Vitor Belfort celebra aniversário de 24 anos da conquista do título dos pesados no UFC

Lenda do MMA brasileiro, Vitor Belfort relembrou um dos maiores momentos de sua carreira como profissional. Na última segunda-feira (8), o lutador fez questão de comemorar o aniversário de 24 anos de sua conquista do torneio dos pesados do UFC. Em publicação no ‘Instagram’, Belfort recordou o momento, em 1997. Na ocasião, o brasileiro tinha apenas 19 anos e venceu Tra Telligman e Scott Ferrozzo na mesma noite para se consagrar como o lutador mais jovem campeão do UFC.

Patrício Pitbull revela interesse de fazer superlutas contra atletas do UFC: ‘O esporte precisa disso’

A rivalidade entre Bellator e UFC pode ganhar mais um capítulo. Após Michael Chandler, um dos ícones da organização de Scott Coker, estrear com vitória diante de Dan Hooker na companhia de Dana White, Patrício Pitbull elogiou seu ex-desafeto e revelou que também deseja enfrentar lutadores do UFC no futuro.

“Eu, definitivamente, quero ter uma chance com esses caras (do UFC). Não é que o UFC me interesse mais, na verdade. Eu gostaria de fazer história, algo novo no esporte – criar uma grande promoção cruzada, como no boxe, onde você tem os campeões lutando entre si. É isso que está faltando no MMA agora. Eu gostaria de ser o cara para começar isso”, afirmou Patrício Pitbull.

Nocauteado no UFC Vegas 18, Alistair Overeem parabeniza Volkov pela vitória e revela que teve o nariz quebrado: ‘Não consegui me recuperar’

Vindo de duas vitórias consecutivas, Alistair Overeem tinha boas expectativas para o UFC Vegas 18, realizado no último sábado, nos Estados Unidos. Aos 40 anos, o lutador planejava aumentar sua sequência positiva em busca de uma nova “corrida” pelo cinturão peso-pesado, provavelmente a última de sua carreira no MMA – onde atua profissionalmente desde 1999. No entanto, no duelo principal da edição, o holandês teve pela frente um inspirado Alexander Volkov, que em atuação de alto nível, foi dominante na luta em pé e saiu vencedor por nocaute no segundo round, colocando fim à boa fase de Overeem no UFC

Campeão do TUF Brasil 3, Cara de Sapato é demitido do UFC

Campeão do TUF Brasil 3 e bastante querido pelos fãs de MMA, o peso-médio Antônio Cara de Sapato não faz mais parte do plantel de lutadores do UFC.Ao lado de Cara de Sapato, o americano Carlton Minus e Rhys McKee, da Irlanda do Norte, também deixam a UFC, que recentemente vem realizando diversos cortes de atletas.