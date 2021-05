UFC: paraense Antônio Arroyo encara Tom Breese dia 05 de junho

Antônio Arroyo vai ter mais uma chance de afastar a má fase para sentir o sabor da vitória no UFC. O paraense da equipe Marajó Brothers enfrenta o britânico Tom Breese, em evento marcado para o dia 5 de junho e que deve acontecer em Las Vegas (EUA).Antônio Arroyo, de 31 anos, foi revelado pelo reality show ‘Dana White Contender Series’ ao participar de duas edições para assegurar seu contrato com o UFC.

Sombra Fight Championship 20 neste sábado em Belém

Sombra Fight Championship irá realizar nesse sábado 22/05 a sua vigésima edição na academia F2 em Belém o evento contara com mais de 15 lutas de MMA,boxe e Muay Thai com todos os protocolos de prevenção para o Covid 19 e na luta principal teremos a luta entre Silmar Sombra x Thiago "Vira Lata'.

Rafael Alves supera falha de peso e jura: "Vou ficar famoso de derrubar todo mundo"

O lutador paraense Rafael Alves vai finalmente estrear no UFC no próximo sábado, 22 de maio, agora no peso-leve, sua categoria natural, com um limite de 70,8kg. A partir do confronto com Damir Ismagulov, Alves quer ser reconhecido de outra forma: por seu poder de nocaute.

- Eu me vejo nas cabeças, não me vejo atrás de ninguém, me vejo no top 10, top 15. Eu estou pronto pra esses caras. Tenho certeza que vou nocautear esse cara e mostrar. Na outra vez, eu não mostrei porque não consegui bater o peso, mas fiquei famoso no mundo todo por não conseguir bater o peso! Hoje vou ficar famoso de derrubar todo mundo com essa mão, pode ter certeza disso - jurou o paraense em entrevista ao Combate via vídeo-chamada

Invicta no MMA profissional, Vick Souza incrementa camp para próxima luta com a atleta do UFC Amanda Ribas

A atleta Victória Souza se prepara para sua quinta luta profissional de MMA que vai acontecer no dia 28 de maio no Gladiator Combat Fight. Vick tem 23 anos e é natural de Florianópolis, Santa Catarina. Representante da equipe Ataque Duplo, Vick tem em seu cartel quatro lutas e quatro vitórias

Vick Souza participou do camp da atleta do UFC Amanda Ribas, que iria enfrentar Angela Hill, mas o combate acabou sendo cancelado. Foi a primeira vez que Vick saiu da zona de conforto para treinar longe de casa e relata essa experiência como positiva:

“Sou muito fã da Amandinha, então pra mim foi uma enorme satisfação treinar com ela. Foi uma experiência incrível, pois além de participar do camp dela eu aprendi muito com a Família Ribas. Fui muito bem recebida por todos da equipe. Eles têm um trabalho de alto nível, excelentes atletas, uma energia muito boa e um clima muito agradável nos treinos. Deixaram as portas abertas pra eu voltar quando quiser e, com certeza, voltarei várias vezes, pois além da parceria nos treinos fiz amizades por lá!”

Ronaldo Jacaré não renova contrato com o UFC

Vivendo um momento difícil na carreira, com quatro resultados negativos em sequência, Ronaldo Jacaré não faz mais parte do UFC. Derrotado por André Sergipano no UFC 262, umas das grandes lentas do Jiu Jitsu brasileiro não teve seu contrato renovado e está livre para acertar com outra organização. A notícia foi informada pelo ‘Sherdog.com’.

José Aldo x Pedro Munhoz no UFC 265

O UFC está perto de oficializar uma luta importante para a divisão dos pesos-galos (até 61kg) entre dois brasileiros.O UFC já tem acordo verbal para o confronto entre José Aldo e Pedro Munhoz no UFC 265, dia 7 de agosto ainda sem local definido, já tem uma disputa de cinturão definida. A brasileira Amanda Nunes vai colocar o título do peso-galo em jogo contra Julianna Peña.