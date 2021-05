Pedrita mira revanche contra Shevchenko

A atleta Priscila Cachoeira "Pedrita" que agora faz parte da equipe Figueiredo Team ,após vencer Gina Mazany no UFC 262, Priscila Pedrita planeja subir mais alguns degraus na divisão dos moscas (até 56,7kg). A brasileira falou sobre a sua tranquilidade para o duelo do último sábado (15) e afirmou que espera conseguir em breve uma revanche contra a campeã da categoria, Valentina Shevchenko. A declaração foi dada na coletiva após sua luta no UFC 262.

“Eu treinei para isso. Nunca me senti tão calma para uma luta, porque eu tive cinco meses de muito trabalho, suor e sacrifício. Treinamos cinco meses para passar 15 minutos lá. Eu não poderia deixar tanto tempo de trabalho duro ser em vão”, afirmou a Pedrita.



Charles Oliveira "Do Bronx" é o novo campeão dos leves do UFC

Em noite histórica para o Brasil, Charles do Bronx realizou o sonho e conquistou o cinturão dos leves (até 70,3kg.) do UFC, Charles mostrou todo seu potencial, suportou um castigo no primeiro round e bateu Michael Chandler. Após um susto inicial, o paulista se recuperou e conquistou um nocaute brutal nos segundos iniciais do segundo round.

Com a vitória, Charles coloca fim na ‘Era Khabib’ e ocupa o trono deixado pela lenda russa, que se aposentou no fim de 2020. Após mais de 10 anos de UFC, o brasileiro chega ao topo absoluto de uma das categorias mais perigosas





Após fraturar o braço no UFC 262, Ronaldo Jacaré passa por cirurgia

Os prejuízos foram grandes para Ronaldo Jacaré no card do UFC 262, realizado no último sábado (15), em Houston (EUA). Em duelo diante de André Sergipano, Jacaré acabou sendo finalizado com um armlock ainda no primeiro round, e no golpe aplicado por Sergipano, o faixa-preta de Jiu-Jitsu acabou sofrendo uma fratura no úmero, osso que liga a escápula ao rádio e ulna.

Através de suas redes ‘Jacaré’ postou um vídeo em que mostrou seu retorno ao quarto do hospital após a operação. O atleta aparentou estar um pouco confuso por causa da anestesia logo após a cirurgia, mas afirmou estar bem, somente com algumas dores no pescoço.

“Acabou a cirurgia, ocorreu tudo bem Graças a Deus”, escreveu o lutador.

PFL anuncia lutas da segunda rodada de 2021

Após o término da primeira rodada, o PFL anunciou o card para a sequência do torneio do peso-leve (70 kg) e peso-pena (66 kg) o PFL revelou que seu quarto evento na temporada 2021 vai acontecer no dia 10 de junho, em Atlantic City (EUA), e Anthony Pettis fará a luta principal contra Alex Martinez,Natan Schulte o atual bicampeão do torneio dos leves perdeu em sua estreia na atual temporada para Marcin Held, por pontos, e se encontra na mesma posição de Pettis. Em seu próximo compromisso, o brasileiro encara Mikhail Odintsov.

PFL 2021 #4

10 de junho de 2021, em Atlantic City (EUA)

CARD PRINCIPAL:

Peso-leve: Anthony Pettis x Alex Martinez

Peso-pena: Bubba Jenkins x Anthony Dizy

Peso-pena: Brendan Loughnane x Tyler Diamond

Peso-leve: Claressa Shields x Brittney Elkin

CARD PRELIMINAR:

Peso-leve: Clay Collard x Joilton Peregrino

Peso-leve: Natan Schulte x Mikhail Odintsov

Peso-pena: Lance Palmer x Lazar Stojadinovic

Peso-leve: Marcin Held x Olivier Aubin-Mercier

Peso-leve: Akhmed Aliev x Loik Radzhabov

Peso-pena: Movlid Khaybulaev x Sheymon Moraes

Peso-pena: Chris Wade x Arman Ospanov

Participação paraense no Arena Global 12 no Rio de Janeiro

05 de junho no Rio de Janeiro irá acontece o Arena Global em sua décima segunda edição e contara com a participação dos atletas paraenses como Claudio André "Andrezinho Marajó" da equipe Marajó Brothers ,Elicardo Pinheiro "Cobra" (Salvaterra MMA), Rayanne dos Santos (Marajó Brothers) e Joelson Pantoja (Lenox Fight)

Nova equipe de MMA em Belém surgindo

Fiquem ligado na nova equipe de MMA que está surgindo em Belém é a Vasco Team MMA com um novo conceito voltado para os atletas que lutaram nas categorias pesadas acima de 84 Kg, aguardem em breve mais novidades