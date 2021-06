MMA: Pará terá cinco representantes no Arena Global 12 no Rio de Janeiro

O evento carioca Arena Global irá realizar a sua decima segunda edição neste sábado (05) e contará com a participação de 05 atletas paraenses no card de lutas com as participações de Thiago Salvaterra,Elicardo Cobra,Andrezinho Marajó e destaque para as lutas de Joelson Pantoja e Rayanne dos Santos que irão disputar os cinturões das categorias dos leves (70 Kg) e palha (52 Kg).

Antonio Arroyo admite ‘lutar pelo emprego’ no UFC Las Vegas 28

Um dos representantes brasileiros no UFC Las Vegas 28, Antônio Arroyo vive um momento complicado na organização. Sem vencer desde sua estreia, o atleta entra pressionado para o compromisso diante de Tom Breese, neste sábado (5). Mostrando pés no chão, o paraense sabe que precisa de um grande resultado para não correr risco de ser dispensado pelo UFC.

“Ainda tenho mais uma luta no meu contrato, mas muitos caras foram demitidos depois da terceira derrota. Não quero arriscar. Acho que se eu fizer um confronto empolgante, vou manter meu emprego e ter mais uma oportunidade”, disse o brasileiro, em entrevista ao ‘MMA Junkie’.

Aula solidária de defesa pessoal feminina com Joelson Guerra

Neste sábado (05) irá acontecer Aulão solidário em defesa pessoal voltado para o público feminino com Joelson Guerra, Thiago Moura e Charles Oliveira na Marambaia no endereço Av.Maracanã nº 147 bairro da Marambaia, informações (91) 98368-2557.

Fabrício Werdum deixa confronto com Brandon Sayles e pode perder a temporada 2021 da PFL

Depois de ser derrotado de forma polêmica na sua primeira luta pela PFL, Fabrício Werdum lutaria contra Brandon Sayles, no card do dia 25 de junho, pela segunda luta da fase de classificação na temporada de 2021 da PFL. Entretanto foi anunciado que “Vai Cavalo” não vai lutar no card devido ao tempo de recuperação após sofrer o nocaute – que foi convertido em “No Contest”.

Road to Future divulga card completo da sua primeira edição

O Road to Future divulgou o card completo de sua edição de estreia, marcada para o dia 27 de junho, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ao todo, serão 10 duelos. Quatro deles foram casados pelo público através de uma votação realizada no site oficial do evento entre os dias 27/05 e 01/06. A luta principal será entre os pesos-penas Rafael Coxinha e Ozias Bull Terrier.

Roberto Satoshi é escalado para disputa de título no RIZIN

Nascido no Brasil e radicado no Japão, Roberto Satoshi vai ter a oportunidade de disputar o cinturão inaugural dos leves do Rizin FF 28, no próximo dia 13 de junho, na lendária arena Tóquio Dome. O adversário do faixa-preta de Jiu-Jitsu será Tofiq Musayev – que foi campeão do GP dos leves, em 2019, após bater o também brasileiro Patricky Pitbull na final. O Brasil terá também no card Kleber Koike contra Mikuru Asakura.