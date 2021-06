MMA: Eduardo Camelo encara Rafael 'Mão de Pedra' na luta principal do 'Cova dos Leões' em Benevides

Eduardo "Camelo" e Rafael "Mão de Pedra" vão fazer a luta principal na categoria peso médio (Até 77 Kg) da primeira edição do Cova dos Leões programado para acontecer neste sábado (05) na cidade de Benevides no CT Cova dos Leões que fica localizado na rua São Francisco nº 295.O evento terá 07 grandes lutas de MMA com todas as medidas de proteção contra Covid 19 e também a chancela da FPMMA (Federação paraense de MMA).

Revelation Fight Championship 7 vem ai

O Revelation Fight Championship já tem o seu retorno confirmado para a realização da sua primeira edição em 2021 com data programada para julho o evento paraense que mais revela talentos paraenses no MMA terá 10 grandes combates com todos os protocolos de combate a covid 19 nos próximos dias será divulgado o card oficial das lutas

Deiveson Figueiredo mira estilo mais paciente para o UFC 263

Acostumado a entregar grandes batalhas quando está no octógono do UFC, Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" declarou que pretende mudar um pouco o seu estilo de lutar. O atual campeão dos moscas (até 56,7kg) afirmou que irá adotar uma estratégia mais ‘paciente’ mas disse que irá buscar o nocaute contra Brandon Moreno no UFC 263, programado para o dia 12 de junho.

“Quero ter um tempo longo de carreira. Tenho observado muito os campeões. Um cara que observo muito é o Kamaru Usman, que é paciente, que joga ali no ‘um-dois’ e está dando certo, está derrubando os caras com uma mão pesadíssima. Quero isso para mim. Quero ser um pouco mais calmo, não quero avançar muito o sinal para querer matar no primeiro round. É ter paciência para chegar e nocautear. Se eu continuar só nessa guarda baixa, os caras vão estudar meu jogo e uma hora vão acabar me pegando. Quero adotar esse jogo de guarda um pouco mais alta, esquivando mais, defendendo mais com as mãos”,

Sylvester Stallone aponta favorito na trilogia entre McGregor e Poirier: ‘Tem uma grande vantagem’

O UFC 264, evento que acontece no dia 10 de julho, em Las Vegas (EUA), conta com um dos duelos mais esperados do ano. A atração principal marca a trilogia entre Conor McGregor e Dustin Poirier. Em entrevista ao ‘TMZ Sports’, o ator Sylvester Stallone apontou um combate equilibrado, mas destacou que o norte-americano tem uma ‘grande vantagem’ sobre o irlandês para o combate.

“Essa é uma pergunta difícil. Você pode jogar uma moeda e é tipo acertar quem vai cair primeiro. Você tem um cara jovem com muita fome e outro cara que ganhou muito dinheiro, mas também está com fome. Quero dizer, você tem dois caras que oscilam psicologicamente, mas Poirier tem uma grande vantagem”, palpitou Stallone.

Volkanovski sugere que resistência física pode ter sido afetada pela Covid-19

Diagnosticado com Covid-19 no início da temporada atual, Alexander Volkanovski admitiu que ainda pode estar com sequências consequentes do coronavírus. Atual campeão dos penas (até 65,7kg.) do UFC, o australiano confessou ter sentido dificuldades em um treinamento de bicicleta, que exige resistência física.

“Acabei de fazer uma sessão de força na bicicleta. Vou confessar, foi desconfortável. Não sei se é pelo ar frio da Austrália, porque está congelante aqui. Viemos de Las Vegas, que estava muito quente. (…) Não sei se é por causa da Covid-19 ou pelo tempo frio. Acabou comigo”, disse o campeão.

Jorge Masvidal anuncia main event de seu primeiro show de MMA sem luvas

Recentemente, Jorge Masvidal revelou que planejava se aventurar como cartola no mundo das lutas e, de fato, tal anúncio não demorou a acontecer. Após a criação do ‘Gamebred Fighting Championship’, companhia de MMA sem luvas, o detentor do cinturão ‘BMF’ do UFC informou por meio de suas redes sociais que o primeiro show vai acontecer no dia 18 de junho, no Mississipi (EUA), e tem como ‘main event’ Charles Bennett vs Jason Knight.