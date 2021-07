Michel Pereira vence Niko Price no UFC 264

Noite feliz para Michel Pereira. No card preliminar do UFC 264 que aconteceu nesse sábado (10), o ‘paraense voador’ venceu Niko Price na decisão unânime dos juízes em um combate eletrizante.Com mais uma vitória para a conta, Michel agora soma três vitórias seguidas no UFC e pode aparecer pela primeira vez no ranking dos meio-médios (até 77,1kg) nos próximos dias. O ‘paraense voador’ agora marca 26 vitórias e 11 derrotas em sua carreira.

Ledson Heider com nova equipe de MMA

O atleta meio pesado Ledson Heider está com nova equipe de MMA o atleta agora faz parte da equipe Roxo Strike Team e está ajudando o atleta Caio Bittencourt "Leão" na sua preparação na luta no Dana White´s Contender em setembro.Seu próximo compromisso será dia 29 de agosto em Belém no Revelation FC 07.

Lyoto Machida de férias em Salinas

Lyoto Machida está curtido férias na cidade de Salinópolis(Pa) curtindo todas as maravilhas da região do salgado ao lado de seus familiares e amigos, após sua última luta no Bellator na edição de nº 256 que aconteceu em abril deste ano.

Magno Souza "Pitbull" confirmado no FFC 46 no Peru

O atleta da cidade de Redenção(Pa) da equipe Strong Team, Magno Souza "Pitbull" está confirmado na edição de nº 46 do evento peruano FFC (Fusion Fight Championship) que irá acontecer em Lima capitado do Peru no próximo dia 17 de julho seu adversário será o atleta peruano Rolando Bedoya.A luta será a categoria peso leve (ate 70 kg).

McGregor sofre lesão chocante contra Poirier no UFC 264

A luta principal do UFC 264, acabou de forma trágica. Após um primeiro round movimentado, com vantagem para o Dustin Poirier, uma grave lesão de Conor McGregor acabou determinando o resultado. Após sofrer diversos ataques do ‘Diamante’, o irlandês acabou fraturando o tornozelo esquerdo nos segundos finais do primeiro round e foi impedido de seguir naluta, perdendo por nocaute técnico. O confronto entre Conor e Dustin marcou o fim da trilogia entre os atletas, iniciada em 2014. Com a vitória, Poirier conseguiu a segunda vitória sobre o ‘Notório’ e impediu o sonho de Conor em voltar a disputar o título dos leves (até 70,3kg.).

Mayweather aposta dinheiro em Poirier e agradece após nova vitória sobre McGregor

Como era de se esperar, o mais recente resultado da luta de Conor McGregor agradou parte da comunidade dos esportes de combate e Floyd Mayweather foi um dos beneficiados. Em suas redes sociais Mayweather revelou que apostou 50 mil dólares (cerca de R$ 262 mil) na vitória de Poirier sobre McGregor e faturou 85 mil dólares (cerca de R$ 447 mil). Como lucrou na trilogia entre os tops do peso-leve (70 kg) do UFC, o veterano dos ringues agradeceu ‘The Diamond’.

Após quebrar a perna, Conor McGregor passa por cirurgia

Após ter fraturado a perna esquerda na luta principal do UFC 264 contra Dustin Poirier, Conor McGregor passou por cirurgia em Los Angeles (EUA). De acordo com o site norte-americano TMZ, o procedimento foi semelhante ao de Anderson Silva e Chris Weidman, com a colocação de uma haste intramedular na tíbia e placa e parafusos na fíbula.De acordo com o lutador irlandês, que logo apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs, a cirurgia foi um sucesso. Conor deve receber alta nesta terça-feira (13) e retornar para a Irlanda para realizar o processo de recuperação.

Khabib vibra com triunfo de Poirier sobre McGregor: “O bem vence o mal”

O UFC 264 lavou a alma dos desafetos de Conor McGregor no MMA o astro irlandês foi nocauteado por Dustin Poirier no primeiro round, levou a pior na trilogia com o rival e se lesionou. Após o resultado, Floyd Mayweather, Rafael dos Anjos entre outros profissionais dos esportes de combate zombaram de ‘Notorious’ e Khabib Nurmagomedov se juntou ao time. Em suas redes sociais Khabib expressou toda sua felicidade com a nova e decisiva vitória de Poirier sobre McGregor e retratou o duelo como um choque entre bem e mal. Vale destacar que o russo, atualmente aposentado do MMA, finalizou os atletas quando era campeão do peso-leve do UFC.

“O bem sempre vence o mal. Muito feliz por Poirier. Espero que você conquiste o cinturão no final do ano”, escreveu o ex-campeão do UFC.