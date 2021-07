MMA: Home Fight Championship realiza sua segunda edição em Castanhal

A cidade de Castanhal irá receber neste sábado(24) a segunda edição do HFC (Home Fight Championship) a partir das 18:00 no ginásio poliesportivo Felipe Matheus Lima de Almeida com organização de Romero Reis o evento promete um grande show de MMA com quartoze lutas de MMA.Destaque para as lutas principais que serão Jonas Santos "Diabo Loiro" x Robert Corrêa, Eudes "Cachorrão" x Davi Strike e Jon Monge x Jean Caveira.O evento contará com a chancela da FPMAA (Federação Paraense de MMA).

Rodrigo Sarafian representa a cidade do Acara no Shooto Brasil

Rodrigo Lobato "Sarafian" irá representar a cidade do Acará e o estado do Pará na edição de nº 108 do Shooto Brasil que irá acontecer na Upper Arena no Rio de Janeiro, Sarafian terá pela frente o atleta Daniel "Miojo" a luta será pela categoria peso mosca (Ate 57 Kg)

Antônio Arroyo encara Joaquin Buckley dia 18 de setembro

Após ver seu combate contra Tom Breese no UFC Las Vegas 28 ser cancelado faltando poucos minutos para o inicio, Antônio Arroyo já tem novo duelo marcado. O lutador atleta paraense agora irá medir forças contra Joaquin Buckley no dia 18 de setembro. O confronto será válido pela divisão dos médios (até 83,9kg).

McGregor comemora chegada de seu iate customizado, avaliado em quase R$19 milhões

Se dentro do octógono a vida anda complicada para Conor McGregor, no mundo financeiro, tudo parece seguir às mil maravilhas. Semanas depois de fraturar o tornozelo, no UFC 264, o irlandês encontrou motivos para sorrir com a chegada de sua mais nova aquisição: um iate personalizado, avaliado em US$3,6 milhões (aproximadamente R$18,7 milhões). O ‘Notório’ celebrou o ‘mimo’ nas redes sociais.

“Meu ‘Iate Lamborghini está pronto”, escreveu o ‘Notório’, em sua conta no Instagram.

Bellator demite Matt Mitrione e Ronny Markes

O Bellator demitiu três lutadores envolvidos no evento realizado na última sexta-feira (16), em Connecticut (EUA). O principal nome dispensado pela organização é o peso pesado Matt Mitrione. Junto com ele, foram embora o brasileiro Ronny Markes e Adil Benjilany

Dana White: Conor McGregor tem 'artrite crônica nos tornozelos'

Após a fratura de perna de Conor McGregor e suas reclamações subsequentes de que o UFC estava ciente de uma lesão preexistente, o presidente da promoção, Dana White, disse que problemas no tornozelo existiam muito antes do UFC 264.

Em uma entrevista para "Watters 'World" na Fox News , White foi questionado se era conhecido que McGregor estava lidando com uma lesão. White então revelou que McGregor lidou com “artrite crônica” por anos, mas não abordou diretamente a alegação do irlandês de que ele quase desistiu devido a uma fratura por estresse conhecida.

“(McGregor) teve problemas no tornozelo nos últimos dois anos”, disse White. “Ele perguntou se poderia colocar fita adesiva nos tornozelos vindo para essa luta e ele obteve autorização para fazer isso da Comissão Atlética do Estado de Nevada e então optou por não fazer isso. Não sei por quê. Ele tem artrite crônica nos tornozelos. ”