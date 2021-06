Edvaldo Junior representa o Pará no Bator FC 3 no Quirguistão

O atleta paraense Edvaldo Junior da equipe Roxo Strike Team irá representar o Pará no evento russo Bator Fight Championship que irá realizar a sua terceira edição neste sábado (19) no Suyumbayev Stadion na cidade de Osh no no Quirguistão Edvaldo Junior que tem o cartel de 11 vitórias e 03 derrotas terá pela frente o atleta Bakhtiyar Toychubaev

Strike Fight Championship 12 neste sábado em Barcarena

A cidade de Barcarena irá receber neste sábado (19) a décima segunda edição do evento Strike Fight Championship (SFC) que irá acontecer na cidade de Barcarena(Pa) no CT Pereira Strike Team com todas as medidas de segurança contra o Covid 19.O evento tem a chancela da FPMMA e terá na luta principal a revanche entre Rodrigo Sarafian x Ederson Bidão.

Sombra Fight Championship 21 acontece neste sábado em Belém

O Sombra Fight Championship realiza mais uma edição neste sábado em Belém no centro de treinamento F2 será a sua edição de número 21 quem quiser assistir a academia fica localizada na Dr.Freitas nº 3095 entre A.Barroso/João Paulo II o evento terá todas as medidas de prevenção contra o Covid 19.

Jose Gomes "Zezão Trator" retorna ao MMA neste sábado no Bator FC

Zezão Trator retorna ao MMA no Bator FC no Quirguistão Bator Fight Championship que irá realizar a sua terceira edição, seu adversário será o atleta Tilek Mashrapov do Quirguistão.Zezão fez toda a sua preparação em Belém na Figueiredo Team para o seu retorno ao MMA internacional o atleta possue o cartel profissional de 38 vitórias e 16 derrotas.

Edson Souza "Mão Nervosa" é o mais novo atleta da Figueiredo Team

O atleta Edson Souza "Mão Nervosa" é o mais novo atleta a fazer parte da equipe de MMA Figueiredo Team que é liderada pelos irmãos Figueiredo e atletas do UFC, Francisco "The Snipper" e Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra/Daico" .Edson tem o cartel profissional de 08 vitórias e 02 derrotas.

Revelation Fight Championship 7 retorna em agosto

O Revelation Fight Championship já tem a data confirmada para o seu retorno que será no dia 29 de agosto em Belém, o evento terá 10 lutas de MMA profissional com foco em revelar novos talentos no mma paraense, nos próximos dias o card oficial das lutas será divulgado pela organização do evento.

Wellerson Muralha e Antônio Búfalo são os destaques da Strong Team

Wellerson Muralha e Antônio Soares "Búfalo" estão treinado forte na equipe Strong Team em Marituba com o coach Guerreirinho para os seus próximos compromissos, ambos atletas estão confirmados na próxima edição do Revelation Fight Championship 7 que acontece em agosto em Belém.