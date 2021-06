Deiveson faz desabafo sincero após derrota no UFC 263 e pede revanche imediata a Moreno

Depois de sofrer uma dura derrota e perder o cinturão dos moscas (até 56,7kg.) para Brandon Moreno, Deiveson Figueiredo só pensa em uma palavra: revanche. Reconhecendo a superioridade do mexicano na luta co-principal do UFC 263, o paraense fez um desabafo sincero após o revés. Em entrevista ao ‘Combate’, o brasileiro citou o corte de peso severo e sugeriu uma trilogia contra seu algoz.

“Hoje, eu saí com uma sensação muito ruim do hotel. Eu sabia que não era meu dia. (…) Eu entrei ali, mas não lutei realmente como eu sou. Eu quero muito pedir a revanche imediata, porque a primeira luta eu venci. Tiraram um ponto meu. Agora, eu quero a trilogia, recuperar meu cinturão”.

Com atuação abaixo da que o levou a uma conquista inédita do título dos moscas para o Brasil, Deiveson justificou a performance apagada. Segundo o paraense, o corte de peso acabou influenciando no revés.“Foi o corte de peso. Eu não tive um corte de peso saudável. Foi muito difícil, mas eu consegui. Mesmo assim, não tive um rendimento adequado”, encerrou.

A derrota para Moreno marcou o fim de uma série invicta de seis lutas no cartel do casca grossa da Figueiredo Team. O último revés do paraense havia acontecido em 2019, quando o ‘Deus da Guerra’ acabou superado por Jussier Formiga.

Mel Pitbull em ação no Rio de Janeiro

A atleta paraense Mel Pitbull da equipe Cova dos Leões liderada pelo coach Eder Oliveira "Pedra" já tem seu próximo compromisso para o dia 10 de julho no Rio de Janeiro no evento Imperio Fight que irá realizar a sua sexta edição a luta será categoria peso mosca (Até 57 Kg) Mel Pitbull vem de uma bela vitória no evento Cova dos Leões que aconteceu neste mês de junho na cidade de Benevides (Pa)

Dana White admite surpresa com a derrota de Deiveson Figueiredo no UFC 263

Após o ‘passeio’ de Brandon Moreno sobre Deiveson Figueiredo no UFC 263 , Dana White não escondeu que foi surpreendido pela forma que a luta se desenrolou. O mandatário admitiu que não esperava uma vitória do mexicano, principalmente, da forma tranquila que aconteceu. A declaração foi dada em entrevista após o UFC 263.

“Vou ser muito honesto com você. Indo pra essa luta, eu não via como o Moreno poderia vencer. Deiveson é um selvagem e eu achei que a segunda luta seria muito diferente da primeira. Eu estava certo mas estava errado. Bom para Brandon, uma incrível performance essa noite. Parecia que o Figueiredo não conseguia lutar, ele estava lento. Moreno fez tudo parecer fácil. Ele é o primeiro lutador nascido no México a ser campeão do UFC e isso é muito bom pra ele”, afirmou Dana.

Rodrigo Sarafian x Bidão na luta principal do SFC 12 em Barcarena

O SFC (Strike Fight Championship) irá realizar a sua decima segunda edição neste sábado (19) no CT Pereira Strike na na cidade de Barcarena com destaque para a luta principal entre Rodrigo Sarafian x Ederson "Bidão", será a luta pelo cinturão da categoria peso galo (Até 61 Kg) e a revanche sendo que no primeiro confronto que aconteceu em agosto de 2019 Sarafian levou a melhor vencendo na decisão unânime dos juízes, essa luta promete ser um show, aguardem.

Deiveson Figueiredo não descarta mudança de categoria após o UFC 263

Com muitas dificuldades para bater o limite da categoria dos moscas (até 56,7kg), Deiveson Figueiredo não descartou uma mudança para a divisão dos galos (até 61,2kg). Após uma pesagem traumática no UFC 263 o atleta comentou sobre a possível migração para o grupo liderado por Aljamain Sterling e reafirmou o pedido por uma trilogia com Brandon Moreno.

“Eu penso em subir para o peso galo mas para tomar essa decisão eu tenho que voltar para casa, sentar com minha equipe e conversar sobre isso. Tenho que falar com o meu time primeiro. Mas antes, vamos ver se essa trilogia acontece, né? Eu pedi a revanche com o Brandon Moreno”

Questionado sobre as possíveis mudanças em sua preparação caso permaneça nos moscas, Deiveson sugeriu mudanças em seu plano alimentar. Deiveson também questionou o empate marcado pelos juízes no primeiro duelo com Moreno, em dezembro de 2020.

“Vou falar com a minha equipe e ver o que posso fazer para melhorar minha dieta, talvez até trazer meu nutricionista comigo para as lutas. Tenho que voltar para casa para poder decidir o que fazer. Agora, eu pedi por uma terceira luta (contra Moreno). Eu claramente ganhei o primeiro duelo mas eles me tiraram um ponto e criaram um empate. Isso é o que acontece quando você deixa nas mãos dos juízes. Suas decisões nem sempre são agradáveis”, finalizou o casca grossa da equipe Figueiredo Team em entrevista ao ‘MMA Fighting‘.

Após defender o cinturão, Adesanya sugere revanche contra Whittaker

Vencedor da luta principal do UFC 263, Israel Adesanya já deixou claro quem quer como seu próximo adversário. Após o combate, ainda no octógono, o nigeriano pediu um novo encontro com Robert Whittaker em outubro e ainda sugeriu que o evento aconteça em Auckland, Nova Zelândia.

“Bem, você sabe, meu arqui-inimigo, aquele outro idiota, qual é o nome dele? Whittaker. Eu o nocauteei duas vezes. Não sei o que diabos vai acontecer com essa coisa toda COVID, mas precisamos fazer isso em Auckland (Nova Zelândia). Precisamos executar isso de volta em meu território neste momento” disse Adesanya.

Motorista de aplicativo, Ekson conquista de cinturão do maior evento de MMA da África

Atleta da Pitbull Brothers, Reinaldo Ekson fez bonito em sua segunda apresentação no Extreme Fighting Championship (EFC), maior evento de MMA da África. Disputando o cinturão da categoria peso-pena, o potiguar finalizou no último sábado (12), pelo EFC 86, realizado em Joanesburgo, na África do Sul, o sul-africano Igeu Kabesa ainda no primeiro round. Após aplicar um knockdown, Ekson encaixou o triângulo de mão e obrigou Kabesa a dar os três tapinhas.

“A minha vitória saiu como o esperado. Eu tinha certeza que a luta iria acabar por nocaute ou por finalização. Treinei muito aquele movimento no meu camp e no vestiário com o meu córner Junior Dedinho antes da luta. E eu sabia que iria pegar ele com aquele soco. Quando ele caiu em knockdown, fiz o que mais treinei no meu camp: o triângulo de mão”, disse Ekson.