Bruno Souza Filho "The Tiger" faz a luta principal do LFA 19 nos EUA

O atleta paraense Bruno Souza Filho "The Tiger" sobe novamente no octógono da LFA (Legacy Fighting Alliance). Desta vez, para enfrentar o norte-americano Elijah Johns no dia 19 de março no Grand Casino Hotel & Resort em Oklahoma nos Eua.

Bruno mora nos Estados Unidos, faz parte da equipe Machida Team e treina com Lyoto Machida e com Chad George, treinador americano. Ele é faixa preta desde os 12 anos, conquistou diversos títulos em sua carreira, como o pentacampeonato brasileiro, campeonato Sul-Americano, três medalhas de ouro no Mundial Unificado, dentre outros títulos. Bruno obteve Troféu Romulo Maiorana na modalidade artes marciais no ano de 2016.

Bruno Crocop encara Slobodan Maksimovic no SBC 30 na Sérvia

O atleta paraense natural da cidade de Marituba, Bruno Leandro "Crocop", da equipe Company Gym, faz a luta principal do evento sérvio SBC (Serbian Batllet Championship) em sua edição de nº 30 no próximo dia 12 de março. Bruno terá pela frente o atleta Slobodan Maksimovic. A luta será na categoria dos leves até 70 Kg.

Denilson Ribeiro pronto para o retorno ao MMA

O atleta natural da cidade de Marituba, Denilson Ribeiro “Procop”, um dos destaques da categoria te 57 Kg no MMA paraense, começou o seu programa de treinamento forte para o seu retorno em 2021

Glover Teixeira afirma estar pronto para disputar o cinturão contra Blachowicz

Após a vitória de Jan Blachowicz sobre Israel Adesanya, no UFC 259, no último sábado (6), Glover Teixeira foi confirmado como próximo desafiante ao cinturão dos meio-pesados (até 93kg). O brasileiro afirmou que está pronto para encarar o polonês e disse entender que é sua ‘última corrida’ para uma conquista de título no UFC

“Esta é minha última chance. Todo mundo sabe disso, eu sei disso. Tenho 41 anos e farei tudo o que puder para ganhar este cinturão. Vamos fazer história.”, declarou o mineiro.

Presente no UFC Apex no último final de semana, Teixeira ‘comemorou’ a vitória do polonês e falou sobre sua condição física. Reserva imediato na luta principal, o brasileiro, então, apenas seguirá treinando até o momento em que o campeão possa voltar ao octógono.

Dana White admite apostar mais de R$5 milhões em vitória de Ben Askren sobre Jake Paul

Presidente do UFC, Dana White nunca escondeu suas críticas às qualidades de Jake Paul em seus testes no boxe. Analisando o confronto entre o influenciador digital e o veterano do MMA, Ben Askren, o ‘chefão’ do Ultimate foi além e admitiu apostar US$1 milhão (cerca de R$5,5 milhões) no ex-campeão do Bellator e ONE Championship.

Ex-campeão peso-galo do UFC, Renan Barão está de casa nova.

Sem lutar desde 2019, o brasileiro foi anunciado nesta quinta-feira (11) pelo evento alemão Elite MMA Championship – através das redes sociais. No entanto, apesar do acordo, o potiguar ainda não tem adversário e nem data para estrear na companhia.

Barão vive o pior momento da sua carreira. São cinco derrotas seguidas, que culminaram na saída do UFC. O último combate foi em novembro de 2019, quando ele perdeu para o paraense Douglas D’Silva. Em 2020, o lutador chegou a ter luta marcada contra Bobby Moffett pelo Taura MMA, mas a edição foi cancelada.