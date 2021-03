Bruno Crocop treinando forte com Afonso Neto para o SBC 30 na Sérvia

O atleta paraense, natural da cidade de Marituba, Bruno Leandro "Crocop" está treinando forte com supervisão do seu treinador Afonso Neto para o seu próximo compromisso no MMA - será na Europa no evento sérvio SBC (Serbian Batllet Championship) em sua edição de nº 30 no próximo dia 12 de março na cidade de Novi Sab na Sérvia. Crocop é da equipe Company Gym.

Daniel Jubileu com nova equipe no MMA

O atleta Daniel "Jubileu" está de nova equipe no MMA. O atleta, que é atual campeão do evento Russo ACA, considerado o 3º maior evento de MMA do mundo, agora faz parte da equipe Trator Team.

Amanda Nunes já nos EUA para sua luta no UFC 259

A atleta paraense da equipe Marajó Brothers, Amanda Nunes viajou para os EUA acompanhada de seus treinadores Fábio Henry e Iuri Marajó para o seu próximo compromisso no UFC que acontece neste sábado (06) no UFC 259. Será contra a atleta paulista Livinha Souza

Junior Cigano é demitido do UFC

A passagem de Júnior Cigano pelo octógono do UFC chegou ao fim. O ex-campeão dos pesos pesados (até 120,2 kg.) foi demitido pelo Ultimate, nesta quarta-feira (03), após uma série de quatro derrotas consecutivas. A informação da dispensa foi confirmada pelo próprio lutador através de uma postagem no Instagram.

PFL divulga embates do seu segundo evento do ano com Rory MacDonald na luta principal

O PFL (Professional Fighters League) anunciou o card do seu segundo evento do ano, agendado para 29 de abril, sem local definido. O show marcará a estreia do ex-campeão dos meio-médios (até 77kg) do Bellator, Rory MacDonald. Fazendo a sua primeira aparição no evento, o canadense terá pela frente o norte-americano David Michaud, finalista do torneio da categoria na temporada 2019 da organização.

Por complicações com a Covid-19, Khamzat Chimaev anuncia aposentadoria do MMA

A passagem de Khamzat Chimaev pelo UFC pode ter terminado de forma abrupta. O checheno, radicado na Suécia, sensação do esporte em 2020, surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria do esporte. O lutador vem sofrendo com complicações da Covid-19 e chegou a ser transferido para os EUA.

Através de uma postagem no Instagram, Chimaev lamentou não ter conquistado o cinturão do UFC, mas agradeceu o UFC, a equipe All Stars e confirmou que está pendurando as luvas.