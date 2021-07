Amanda Nunes e Francisco Figueiredo em ação neste sábado (17)

Os atletas paraenses Francisco Figueiredo "The Sniper" (Figueiredo Team) e Amanda Lemos (Marajó Brothers) irão representar o estado no Pará neste sábado no UFC que acontece na cidade Las Vegas nos EUA.Francisco terá pela frente o atleta canadense Malcon Gordon e Amanda Lemos terá pela frente a atleta mexicana Montserrat Ruiz.

Deiveson Figueiredo quer treinar nos EUA e pede por trilogia contra Moreno

Em busca de recuperar o cinturão dos moscas (até 56,7kg), Deiveson Figueiredo já tem em mente, o que precisa fazer para alcançar o seu objetivo. O lutador paraense afirmou que planeja um período de treinos fora do país e reforçou o desejo de realizar a trilogia contra Brandon Moreno

“Eu quero treinar fora por pelo menos um mês, sair da minha zona de conforto. Quero pegar coisas novas. Estamos na zona de conforto e eu quero sair disso para voltar um novo Deiveson Figueiredo. Farei mudanças para a minha vida fluir novamente. Eu sou um cara que, quando eu quero, eu consigo. Pode ter certeza que vou melhorar, me tornar um novo atleta, até em questão de peso. É sempre onde eu tenho complicação, no processo de perda de peso”, afirmou o ‘Deus da Guerra’.

O objetivo do Deus da Guerra, claro, é recuperar o cinturão dos moscas que lhe foi tomado por Brandon Moreno no UFC 263.

Khabib Nurmagomedov confirma que recusou combate contra Georges St-Pierre

Apesar de ter anunciado sua aposentadoria em outubro de 2020 ao finalizar Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov segue recebendo propostas para retornar ao MMA. A última feita pelo presidente do UFC, Dana White, foi contra outra lenda do esporte: Georges St-Pierre. Ainda assim, nem mesmo a possibilidade de encarar o canadense fez com que o russo mudasse de ideia.

“Ele me mandou uma mensagem e disse: ‘Ei, Georges St-Pierre quer lutar com você’ e eu disse: ‘O que posso fazer?’ Não sei’. Eu terminei (minha carreira), sabe? Acho que Georges também acabou. Deixe esse cara ser uma lenda. Ele tem 40 anos e não entendo porque tem que lutar. Acho que ele também tem dinheiro. Eu terminei. Eu realmente terminei”, disse Khabib em entrevista ao ‘MMA Junkie’.

Cris Cyborg faz desafio para DJ Ivis, que agrediu mulher: ‘Põe a luva e vamos fazer uma luta’

Nos últimos dias, o caso de violência doméstica envolvendo o DJ Ivis – que aparece em algumas filmagens batendo na esposa na frente da filha e de outras pessoas – ganhou as redes sociais e causou revolta em diversas pessoas. Campeã peso-pena do Bellator, Cris Cyborg decidiu se posicionar sobre o assunto.

A curitibana publicou nas redes sociais um vídeo do humorista Nego Di mostrando as agressões do DJ Ivis a mulher Pamella Holanda e em seguida fez um desabafo, chamando-o para realizar uma luta de MMA.

“Vi várias pessoas pessoas ao redor vendo isso e não fazendo nada para defender essa mulher. E isso me traz indignação. Se você tem a capacidade de tocar na sua mulher, na sua esposa, põe a luva e vamos fazer uma luta. Faz isso que você fez nela em mim, vamos ver se você consegue. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo e acho que as pessoas que estão na internet, as pessoas quem seguem esse cara… Para de seguir esse cara”, disse a campeã do Bellator

Michel Pereira diz que ficou sem enxergar durante o duelo contra Niko Price no UFC 264

“Eu tentei finalizar o Niko mas o ‘bicho’ é muito grande. Eu tentava pegar o braço dele, mas ele é grande e eu estava sentindo ele liso. Ele me acertou o dedo no olho algumas vezes, eu fiquei sem enxergar quase nada, estava tudo embaçado. Aí ele me deu um soco no olho que fez voltar mas embaçou de novo. Foi uma guerra mas graças a Deus deu tudo certo e saímos com a vitória”, declarou o lutador brasileiro.

Questionado sobre quando retornaria aos treinamentos, o lutador paraense não quer saber de longo descanso e afirmou que em no máximo duas semanas irá retornar a academia.

“Eu vou tirar uma ou duas semanas de descanso, que é o necessário pro corpo. Meus treinos são muito fortes, eu vim de um camp muito intenso e o corpo precisa de umas duas semanas para regenerar, dar uma relaxada antes de iniciar uma nova preparação. Meu plano é esse e se me chamarem eu já estou pronto”.