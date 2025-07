Zeladora recusa ligações por 15 dias e não é avisada que ganhou prêmio de R$ 100 mil

Já imaginou que aquelas ligações que você constantemente recusa são, na verdade, tentativa de uma empresa dizer que você realmente ganhou um sorteio em um alto valor de dinheiro? Algo que parece impossível e que mais parece uma tentativa de golpe, foi o que ocorreu com a zeladora Izabel Azevedo, em Curitiba, que descobriu que havia ganhado R$ 100 mil após a equipe do sorteio ir à casa dela anunciar a premiação. Saiba mais a seguir.

Izabel Azevedo tem 51 anos e é moradora da capital do Paraná. Atualmente, possui dois empregos: pela manhã, trabalha como zeladora de uma academia; pela tarde, é promotora de vendas. Ela foi a sortuda que foi premiada com R$ 100 mil no sorteio do programa Nota Paraná, que distribui prêmios a quem coloca o CPF em notas fiscais de compras feitas no estado.

O sorteio foi realizado no dia 7 de julho, e após 15 tentativas de contato para avisar Izabel através do telefone e redes sociais, a equipe decidiu ir até a casa dela na tarde desta terça (22), para dar a notícia pessoalmente, já que o contato virtual estava falhando. A mulher afirma que pensou que o contato feito pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) era uma tentativa de golpe, por isso, deixou de atender às chamadas de números desconhecidos. Medo esse que tem fundamento, visto que, é recorrente as tentativas de golpe online ou por ligações telefônicas. A equipe do Nota Paraná nunca pede que a pessoa forneça algum tipo de dado pessoal, e muito menos que clique em links ou faça algum tipo de pagamento. Assim como os demais tipos de programas semelhantes ao redor do país. (*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)