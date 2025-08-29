Polícia Civil do Pará investiga desaparecimento de jovem que teve celular rastreado no Japão
Família está sem contato com Aylah Gabrielly desde 19 de agosto. Localização do aparelho foi vista pela última vez no aeroporto internacional de Kansai, em Osaka
A Polícia Civil do Pará investiga o desaparecimento de Aylah Gabrielly de Sousa Oliveira, de 19 anos, que viajou de Manaus (AM) para São Paulo (SP) no fim de julho e está sem dar notícias desde o dia 19 de agosto. O que mais intriga a família e as autoridades é que a última localização do celular da jovem foi no Japão, a cerca de 500 km de Tóquio.
Aylah saiu de Manaus no dia 28 de julho. Às 22h daquele dia, enviou uma mensagem à mãe, Elisandra Castro avisando que embarcaria para São Paulo. Por volta das 5h da manhã do dia seguinte, ela confirmou a chegada na capital paulista e disse estar hospedada em um hotel — sem informar nome ou localização.
De acordo com o boletim de ocorrência, Aylah teria contado à tia que viajaria para se encontrar com um homem com quem estava se relacionando, mas não revelou a identidade dele. Mesmo com essas informações limitadas, a família não desconfiou de imediato, pois a jovem fazia videochamadas diárias e postava registros da viagem nas redes sociais.
No dia 15 de agosto, Aylah enviou à mãe uma foto de dentro de um carro, informando que seguiria para a Bahia. Na imagem, o veículo aparece trafegando pela Av. Otto Baumgart, número 245, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Esta foi a última vez que foi vista. Quatro dias depois, a família perdeu completamente o contato.
Segundo informações do Uol, o caso é investigado pela delegacia da Cidade Nova, em Marabá (PA), para registrar o desaparecimento. A surpresa veio ao rastrear o celular de Aylah: a última localização do aparelho apontou para o aeroporto internacional de Kansai, em Osaka, no Japão, antes de ser desconectado na manhã de 19 de agosto.
Aylah tem um filho de 2 anos, atualmente sob os cuidados da avó materna. Desde o desaparecimento da filha, Elisandra Castro, mãe da jovem, divulga detalhes do caso nas redes sociais.
Em uma recente nota de esclarecimento, a família alerta sobre fake news e informa que está em contato com o Consulado do Japão e aguarda uma resposta oficial para confirmar se Aylah realmente se encontra no país, a fim de "esclarecer a situação e tomar as medidas cabíveis".
"Seguimos com fé e esperança de que a Aylah voltará para casa sã e salva — isso é o que mais importa", diz trecho do comunicado publicado.
A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e aguarda atualizações sobre o caso.
