Polícia Civil do Pará investiga desaparecimento de jovem que teve celular rastreado no Japão

A Polícia Civil do Pará investiga o desaparecimento de Aylah Gabrielly de Sousa Oliveira, de 19 anos, que viajou de Manaus (AM) para São Paulo (SP) no fim de julho e está sem dar notícias desde o dia 19 de agosto. O que mais intriga a família e as autoridades é que a última localização do celular da jovem foi no Japão, a cerca de 500 km de Tóquio.

Aylah saiu de Manaus no dia 28 de julho. Às 22h daquele dia, enviou uma mensagem à mãe, Elisandra Castro avisando que embarcaria para São Paulo. Por volta das 5h da manhã do dia seguinte, ela confirmou a chegada na capital paulista e disse estar hospedada em um hotel — sem informar nome ou localização.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mãe não perde esperança de encontrar filho desaparecido em Ananindeua: ‘Nunca desistimos']]

De acordo com o boletim de ocorrência, Aylah teria contado à tia que viajaria para se encontrar com um homem com quem estava se relacionando, mas não revelou a identidade dele. Mesmo com essas informações limitadas, a família não desconfiou de imediato, pois a jovem fazia videochamadas diárias e postava registros da viagem nas redes sociais.

No dia 15 de agosto, Aylah enviou à mãe uma foto de dentro de um carro, informando que seguiria para a Bahia. Na imagem, o veículo aparece trafegando pela Av. Otto Baumgart, número 245, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Esta foi a última vez que foi vista. Quatro dias depois, a família perdeu completamente o contato.

Segundo informações do Uol, o caso é investigado pela delegacia da Cidade Nova, em Marabá (PA), para registrar o desaparecimento. A surpresa veio ao rastrear o celular de Aylah: a última localização do aparelho apontou para o aeroporto internacional de Kansai, em Osaka, no Japão, antes de ser desconectado na manhã de 19 de agosto.

Jovem de 19 anos desaparece em SP e celular é rastreado no Japão. (Reprodução/Redes sociais)

Aylah tem um filho de 2 anos, atualmente sob os cuidados da avó materna. Desde o desaparecimento da filha, Elisandra Castro, mãe da jovem, divulga detalhes do caso nas redes sociais.

Em uma recente nota de esclarecimento, a família alerta sobre fake news e informa que está em contato com o Consulado do Japão e aguarda uma resposta oficial para confirmar se Aylah realmente se encontra no país, a fim de "esclarecer a situação e tomar as medidas cabíveis".

"Seguimos com fé e esperança de que a Aylah voltará para casa sã e salva — isso é o que mais importa", diz trecho do comunicado publicado.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e aguarda atualizações sobre o caso.