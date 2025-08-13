Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil investiga desaparecimento de jovem de 20 anos em Santarém

Drones e um cão farejador estão sendo usados para auxiliar no trabalho de varredura da região

O Liberal
fonte

Uma força-tarefa foi mobilizada para as buscas, envolvendo equipes policiais e do Corpo de Bombeiros. Drones e um cão farejador também estão sendo usados para auxiliar no trabalho de varredura da região. (Reprodução/ redes sociais)

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um jovem identificado apenas como Jhonatan, de 20 anos, na localidade de Castela, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo informações da imprensa local, o caso ocorreu na segunda-feira (11), em circunstâncias ainda não detalhadas.

De acordo com familiares, assim que perceberam a ausência do rapaz, iniciaram buscas e chegaram a avistá-lo nas proximidades de uma estrada. No entanto, o jovem teria se escondido em uma área de mata próxima e não foi mais visto desde então.

Parentes descrevem Jhonatan como uma pessoa calma, que raramente saía de casa. Uma força-tarefa foi mobilizada para as buscas, envolvendo equipes policiais e do Corpo de Bombeiros. Drones e um cão farejador também estão sendo usados para auxiliar no trabalho de varredura da região.

Ainda conforme informações veiculadas pela imprensa de Santarém, pedaços de roupas do rapaz foram encontradas nas proximidades de onde ele havia sido visto, o que pode indicar que ele realmente esteja nas proximidades. Segundo os familiares do rapaz, a suspeita é de que ele esteja em surto psicótico.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que "as circunstâncias do desaparecimento são investigadas pela Seccional de Santarém".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

jovem desaparecido em santarém

santarém

oeste do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

MISTÉRIO

Polícia Civil investiga desaparecimento de jovem de 20 anos em Santarém

Drones e um cão farejador estão sendo usados para auxiliar no trabalho de varredura da região

13.08.25 21h18

POLÍCIA

Justiça solta mãe que havia sido presa por abandonar bebê recém-nascido na rua, em Marabá

A defesa da suspeita alegou que a intenção da mulher era que outras pessoas encontrassem e salvaguardassem a criança

13.08.25 17h18

POLÍCIA

Mulher é brutalmente espancada pelo companheiro na frente da filha em Moju

A filha da vítima registrou o crime em vídeo e a filmagem chegou ao conhecimento da Polícia Militar

13.08.25 16h07

POLÍCIA

PC investiga estelionato e desvio de patrimônio de mulher vítima de suposta seita religiosa em Belém

O inquérito da Polícia Civil que investiga a morte de Flávia Cunha Costa já foi concluído e remetido à Justiça

13.08.25 15h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INQUÉRITO

Personal e PM mortos em Belém: inquérito conclui que sargento agiu em legítima defesa de terceiro

O duplo homicídio ocorreu em 19 de maio deste ano, quando o educador físico Alberto Wilson dos Santos Quintela foi morto pelo PM Rodrigo Alves Ferreira, que também morreu após ser baleado pelo sargento que estava à paisana no local

13.08.25 9h50

POLÍCIA

PC prende homem que matou empresário e estuprou mulher na frente da filha após carro quebrar em Moju

O crime em questão ocorreu no dia 17 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se comportava como um predador em série

12.08.25 11h32

HOMICÍDIO

Vigilante é morto com mais de 15 tiros no bairro da Marambaia em Belém

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (13)

13.08.25 10h54

POLÍCIA

PC investiga estelionato e desvio de patrimônio de mulher vítima de suposta seita religiosa em Belém

O inquérito da Polícia Civil que investiga a morte de Flávia Cunha Costa já foi concluído e remetido à Justiça

13.08.25 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda