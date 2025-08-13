Polícia Civil investiga desaparecimento de jovem de 20 anos em Santarém

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um jovem identificado apenas como Jhonatan, de 20 anos, na localidade de Castela, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo informações da imprensa local, o caso ocorreu na segunda-feira (11), em circunstâncias ainda não detalhadas.

De acordo com familiares, assim que perceberam a ausência do rapaz, iniciaram buscas e chegaram a avistá-lo nas proximidades de uma estrada. No entanto, o jovem teria se escondido em uma área de mata próxima e não foi mais visto desde então.

Parentes descrevem Jhonatan como uma pessoa calma, que raramente saía de casa. Uma força-tarefa foi mobilizada para as buscas, envolvendo equipes policiais e do Corpo de Bombeiros. Drones e um cão farejador também estão sendo usados para auxiliar no trabalho de varredura da região.

Ainda conforme informações veiculadas pela imprensa de Santarém, pedaços de roupas do rapaz foram encontradas nas proximidades de onde ele havia sido visto, o que pode indicar que ele realmente esteja nas proximidades. Segundo os familiares do rapaz, a suspeita é de que ele esteja em surto psicótico.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que "as circunstâncias do desaparecimento são investigadas pela Seccional de Santarém".