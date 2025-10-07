Capa Jornal Amazônia
Homem é morto com mais de dez tiros dentro de carro em Pacajá

O crime ocorreu na manhã de segunda (6), nas proximidades da Praça da Bandeira

O Liberal
fonte

Suneilton Batista Cabral foi morto com mais de dez tiros dentro de carro em Pacajá. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como Suneilton Batista Cabral, mais conhecido como ‘Tim’, foi assassinado a tiros dentro do próprio carro na manhã de segunda-feira (6), em Pacajá, sudoeste do Pará. O crime ocorreu quando a vítima estava nas proximidades da Praça da Bandeira, no centro do município. Segundo as informações iniciais, o garupa de uma motocicleta fez cerca de 14 disparos contra o veículo e depois fugiu com a ajuda de um comparsa.

Os relatos de testemunhas são que ‘Tim’ era deficiente físico e fazia o uso de cadeira de rodas. Ele conduzia uma caminhonete modelo SW4 e foi surpreendido pelos assassinos por volta de 11h30 desta segunda (6), quando estacionou nas proximidades da praça. O passageiro da moto teria descido do veículo e ido até o carro, onde atirou 14 vezes em direção ao vidro da porta do condutor. ‘Tim’ teria sido atingido por ao menos 12 dos disparos e morreu na hora. A dupla suspeita fugiu do local.

A Polícia Militar isolou o local e a Polícia Civil deu início às investigações. A Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar a perícia, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. Segundo as informações policiais, a vítima já teria passagem pela polícia em uma investigação de homicídio. Além disso, conforme portais da região, ‘Tim’ teria relatado para pessoas próximas que estaria sendo perseguido. As autoridades informaram que imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas para tentar identificar os autores do crime. A motivação para o assassinato será apurada pela PC.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a vítima foi identificada como Suneilton Batista Cabral. O caso foi registrado na Delegacia de Pacajá, que solicitou perícia e ouve testemunhas para auxiliar nas investigações".

