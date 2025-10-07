Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é morto a facadas após discussão em bar de Tucuruí

O crime ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (7), no bairro Matinha

O Liberal
fonte

Homem é morto a facadas após discussão em bar de Tucuruí. (Foto: Correio de Carajás)

Um homem identificado como André Câmara Vieira, conhecido como “Andrezinho”, foi assassinado com golpes de faca nesta terça-feira (7), em Tucuruí, no sudeste do Pará. O homicídio ocorreu na Travessa Pedro Assunção, no bairro da Matinha, após a vítima e o suspeito discutirem em um bar. O suspeito fugiu e não foi localizado.

Segundo as informações iniciais, o crime teria ocorrido por volta de 11h30. A equipe da Polícia Civil do Pará, por meio da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí e da Divisão de Homicídios, esteve no local para apurar o assassinato. Testemunhas relataram que André se envolveu em uma discussão com o suspeito. Não há detalhes sobre o que teria motivado o bate-boca. Durante o desentendimento, a vítima foi atingida por golpes de faca na região do pescoço. Apesar de ainda ser socorrido por pessoas que estavam na área, André não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada do estabelecimento.

Após o crime, o suspeito teria pegado uma motocicleta Honda Bros de cor branca e fugido em direção à rodovia Transcametá, supostamente em direção ao município de Mocajuba. De acordo com o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar relatou que a vítima possuía antecedentes criminais por disparo e porte ilegal de arma de fogo.

Buscas estavam sendo realizadas com o objetivo de localizar o suspeito e esclarecer completamente as circunstâncias e a motivação do crime. O corpo de André Câmara Vieira foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que “o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Homicídios de Tucuruí”.

Palavras-chave

homicídio em tucuruí

homem morto a facadas
Polícia
.
