O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC prende homem suspeito de desmatar cerca de 11 mil campos de futebol no Pará

Segundo as autoridades, os crimes praticados pelo suspeito resultaram no desmatamento de 7.867,630 hectares de vegetação nativa na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis conduzindo o suspeito preso, que está de blusa azul e com as mãos para trás. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um homem foi preso pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (6/10), em Redenção, no sul do Pará, suspeito de dano à unidade de conservação, incêndio em mata ou floresta e desmatamento em terras públicas ou devolutas. Segundo as autoridades, os crimes praticados pelo suspeito resultaram no desmatamento de 7.867,630 hectares de vegetação nativa, que equivale a aproximadamente 11 mil campos de futebol.

A ação policial ocorreu durante a Operação “Guardiões da Floresta”, deflagrada em Redenção. O mandado, expedido pela 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, foi requerido pela autoridade policial durante diligências que investigam queimadas criminosas de grandes proporções.

“O crime cometido pelo investigado resultou no desmatamento de aproximadamente 7.867,630 hectares de vegetação nativa, entre os meses de julho e agosto de 2025, no interior da Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, situada no município de Altamira. Após a ordem judicial, nós conseguimos localizar e prender o homem em cumprimento ao mandado”, explicou o delegado Iuri Castro, diretor da Força-Tarefa Amazônia Segura.

A Força-Tarefa Amazônia Segura é uma unidade especializada em apurar crimes ambientais de alta complexidade e impacto, que atua de forma integrada com outros órgãos de segurança e fiscalização no combate à devastação ilegal da floresta amazônica.

“As nossas investigações revelaram que as queimadas foram provocadas de forma intencional e coordenada, tendo como finalidade o desmatamento da área protegida para posterior exploração pecuária, com a inserção de rebanho bovino em zona ambientalmente sensível e legalmente destinada à recuperação florestal”, completou o delegado. 

Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia de Redenção, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis, e já está à disposição do Poder Judiciário.

