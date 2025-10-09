Fraude do INSS: Polícia Federal cumpre 66 mandados nessa quinta-feira (9)

A Polícia Federal (PF) iniciou uma nova etapa da Operação Sem Desconto, que investiga a fraude do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), na manhã dessa quinta-feira (9). Com 66 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal Federal (STF), o órgão apura as irregularidades em aposentadorias e benefícios. A ação ocorre nos estados de São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e no Distrito Federal.

Essa fase é a continuidade da operação que prendeu o “Careca do INSS”, Antônio Carlos Camilo Antunes, e o empresário Maurício Camisotti. A PF afirma que a "ação de hoje tem o objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.” O esquema de descontos ilegais foi revelado em abril desse ano e, entre 2019 e 2024, provocou um prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões.

São Paulo é o estado com mais mandados, totalizando 45. Em seguida, está Sergipe, com 12. Santa Catarina, Pernambuco e Bahia estão com dois mandados cada. Enquanto isso, Amazonas, Rio Grande do Norte e Distrito Federal têm um mandado cada.

Conforme informações da TV Globo, o foco da ação são três empresas responsáveis pela lavagem de dinheiro do esquema. Há, pelo menos, seis crimes em investigação: estelionato qualificado, peculato, corrupção ativa, uso de documento falso, lavagem de capitais e organização criminosa.