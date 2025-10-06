Congresso tem depoimento na CPMI do INSS e proposta que isenta IR

Mais um dia de depoimento na CPMI do INSS. Desta vez, do empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti, que foi alvo da Operação Sem Desconto, que descobriu o esquema de fraude nas aposentadorias e benefícios. Depoimento marcado para esta segunda-feira. Os parlamentares querem saber das relações de Cavalcante com Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Ele também teria sido sócio do advogado Nelson Williams. Os dois foram alvo da operação e tiveram bens de luxo, como carros importados, apreendidos.

Senado e Imposto de Renda

No Senado, expectativa quanto às articulações sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Previsão de votação rápida, assim como foi na Câmara, porque o governo quer tudo resolvido até o fim do ano para que as novas regras já comecem a valer no ano base 2026. Além de isentar do pagamento quem ganha até R$ 5.000 por mês, a proposta cria um desconto gradual para aqueles com renda entre R$ 5.000 e R$ 7.350 mensais e uma tributação gradual também para quem ganha acima de R$ 600.000 por ano.

VEJA MAIS

Câmara e Crime Hediondo

E na Câmara, por enquanto, previsão de votação nos próximos dias da proposta que torna crime hediondo a adulteração de bebidas e alimentos que possam colocar em risco a saúde das pessoas. A urgência já aprovada na semana passada, o conteúdo do projeto pode ser votado nos próximos dias e já tem relator. Será o deputado Kiko Celeguim, do PT de São Paulo.