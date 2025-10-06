Capa Jornal Amazônia
Congresso tem depoimento na CPMI do INSS e proposta que isenta IR

Empresário investigado por fraudes em benefícios presta depoimento; Senado discute isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

Agência Brasil

Mais um dia de depoimento na CPMI do INSS. Desta vez, do empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti, que foi alvo da Operação Sem Desconto, que descobriu o esquema de fraude nas aposentadorias e benefícios. Depoimento marcado para esta segunda-feira. Os parlamentares querem saber das relações de Cavalcante com Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Ele também teria sido sócio do advogado Nelson Williams. Os dois foram alvo da operação e tiveram bens de luxo, como carros importados, apreendidos.

Senado e Imposto de Renda 

No Senado, expectativa quanto às articulações sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Previsão de votação rápida, assim como foi na Câmara, porque o governo quer tudo resolvido até o fim do ano para que as novas regras já comecem a valer no ano base 2026. Além de isentar do pagamento quem ganha até R$ 5.000 por mês, a proposta cria um desconto gradual para aqueles com renda entre R$ 5.000 e R$ 7.350 mensais e uma tributação gradual também para quem ganha acima de R$ 600.000 por ano.

Câmara e Crime Hediondo 

E na Câmara, por enquanto, previsão de votação nos próximos dias da proposta que torna crime hediondo a adulteração de bebidas e alimentos que possam colocar em risco a saúde das pessoas. A urgência já aprovada na semana passada, o conteúdo do projeto pode ser votado nos próximos dias e já tem relator. Será o deputado Kiko Celeguim, do PT de São Paulo.

 

