CPMI do INSS: depoente ligado ao ‘Careca do INSS’ é preso

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prendeu nesta segunda-feira (22) Rubens Oliveira Costa, ex-diretor financeiro de empresas associadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.

Durante o depoimento, Costa apresentou versões conflitantes sobre sua atuação e acabou acusado de falso testemunho. Parlamentares também apontaram que ele teria movimentado mais de R$ 350 milhões em contas vinculadas ao esquema investigado. O relator da CPMI, Alfredo Gaspar, afirmou que o ex-diretor contribuía para a impunidade dos envolvidos.

Rubens Oliveira Costa vai responder na Justiça Federal

Após a decretação da prisão em flagrante, Costa foi conduzido à Polícia Legislativa, onde pagou fiança. Ele deverá responder ao processo na Justiça Federal.