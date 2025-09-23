Capa Jornal Amazônia
CPMI do INSS: depoente ligado ao ‘Careca do INSS’ é preso

Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante após contradições durante sessão que investiga fraudes em aposentadorias do INSS.

Redação O Liberal
fonte

Economista Rubens Oliveira Costa, depoente da CPMI do INSS, nesta segunda-feira (22) (Foto: Carlos Moura / Agência Senado)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prendeu nesta segunda-feira (22) Rubens Oliveira Costa, ex-diretor financeiro de empresas associadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.

Durante o depoimento, Costa apresentou versões conflitantes sobre sua atuação e acabou acusado de falso testemunho. Parlamentares também apontaram que ele teria movimentado mais de R$ 350 milhões em contas vinculadas ao esquema investigado. O relator da CPMI, Alfredo Gaspar, afirmou que o ex-diretor contribuía para a impunidade dos envolvidos.

Rubens Oliveira Costa vai responder na Justiça Federal

Após a decretação da prisão em flagrante, Costa foi conduzido à Polícia Legislativa, onde pagou fiança. Ele deverá responder ao processo na Justiça Federal.

