CPMI do INSS: depoimento de ‘Careca do INSS’ deve ocorrer na quinta-feira (25)

Convocação do empresário Antônio Antunes foi uma das mais solicitadas pelos parlamentares

O Liberal
fonte

Empresário Antônio Antunes foi preso pela PF, no dia 12 deste mês, por envolvimento no esquema de descontos ilegais de aposentados (Reprodução / Polícia Federal)

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), informou que Antônio Carlos Camilo Antunes deve depor na comissão na quinta-feira (25).

Antônio Antunes, mais conhecido como o 'Careca do INSS", foi preso pela Polícia Federal, no dia 12 deste mês, no âmbito da investigação sobre o esquema de descontos ilegais de aposentados e pensionistas. De acordo com Carlos Viana, a comissão está negociando o depoimento com o advogado dele.

A convocação do "Careca do INSS" foi uma das mais solicitadas pelos parlamentares. Ao todo, foram apresentados 14 requerimentos com esse objetivo, incluindo do próprio presidente da CPMI e do relator, deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL).

Em um desses requerimentos, o senador Izalci Lucas (PL-DF), classifica o depoimento de Antunes como "medida inarredável e de urgência" diante das investigações que, segundo Izalci, apresentam o lobista como o "epicentro operacional" do esquema criminoso.

