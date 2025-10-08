MPF abre investigação para apurar morte de jovem durante operação da Polícia Federal em Belém

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar as circunstâncias da morte de Marcello Vitor Carvalho de Araújo, de 24 anos, ocorrida na manhã desta quarta-feira (8), durante a Operação Eclesiastes, deflagrada pela Polícia Federal (PF) no bairro do Jurunas, em Belém (PA).

O procedimento foi aberto ainda nesta quarta-feira, com o objetivo de esclarecer os fatos e verificar a conduta dos agentes envolvidos. O MPF requisitou informações à Superintendência Regional da PF no Pará, ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML), que serão analisadas para subsidiar as investigações.

A decisão tem amparo nas Resoluções nº 181/2017, nº 20/2007 e nº 310/2025 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que tratam do Procedimento Investigatório Criminal, do controle externo da atividade policial e da atuação do Ministério Público em casos de mortes provocadas por agentes de segurança pública.

Marcello foi atingido dentro do apartamento onde morava com a mãe, uma escrivã da Polícia Civil, na rua dos Mundurucus. A PF informou que ele teria reagido à abordagem e tentado desarmar um policial. Já familiares afirmam que o jovem foi morto por engano, e que o verdadeiro alvo da operação era Marcelo Pantoja Rabelo, conhecido como “Marcelo da Sucata”, que foi preso no mesmo imóvel.

A morte causou comoção e indignação entre servidores da segurança pública. Entidades como o Sindpol-PA e a Adepol-PA manifestaram solidariedade à família e cobraram transparência e responsabilização. O MPF acompanhará o caso para assegurar uma apuração independente e imparcial.