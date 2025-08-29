Homem usa retroescavadeira para destruir cartório por demora no divórcio

Um empresário identificado como Marco Aurélio Moura destruiu, com uma retroescavadeira, a estrutura de um cartório de registros na cidade de Ribeirão Claro, no norte do Paraná, na noite da última sexta-feira (22/8). De acordo com a Polícia Militar (PM-PR), o ato foi motivado pela demora na finalização do processo de divórcio do homem.

A ação ocorreu na Rua Altamiro Batista de Araújo, onde funciona o cartório utilizado por Marco Aurélio para os trâmites da separação e partilha de bens. Segundo a PM, o empresário utilizou uma pá carregadeira de sua propriedade. Ele é dono de um estabelecimento de materiais de construção na cidade.

VEJA MAIS

Apesar da gravidade do ocorrido, não houve registro de feridos. No entanto, o prédio teve danos estruturais significativos, com portões, paredes, portas e móveis danificados.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e conduziu o empresário à Delegacia da Polícia Civil do Paraná (PC-PR). O equipamento utilizado na invasão foi apreendido.

A defesa de Marco Aurélio informou, por meio de nota, que ele “prestará os devidos esclarecimentos perante a autoridade competente”. Até o momento, ele responde em liberdade.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os fatos, que estão sendo investigados sob os crimes de dano ao patrimônio, ameaça e vias de fato.