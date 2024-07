Homem usa retroescavadeira para “abrir passagem” em vaquejada no Ceará

A Polícia Militar do Ceará prendeu um homem de 23 anos na madrugada do último domingo (14/7), após ele usar uma retroescavadeira contra veículos e pessoas como forma de “abrir passagem” do lado de fora de uma vaquejada que acontecia em Juazeiro do Norte (CE).

Autoridades disseram que o homem utilizou o termo “abrir passagem” na tentativa de deixar o local do evento, segundo o Diário do Nordeste. A prefeitura informou que o incidente não fez nenhuma vítima grave. Uma mulher se machucou e chegou a ser encaminhada para o hospital, mas foi liberada em seguida.

Ainda segundo a administração municipal, o homem, Identificado como Elosmar Franco de Barros, “testou positivo para o bafômetro e foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos”. Até a segunda-feira (15/7) não se sabia exatamente quantos carros ou pessoas haviam sido atingidas, mas a prefeitura pediu às vítimas que procurassem a delegacia.

Condutor do equipamento estava alcoolizado

Horas antes do acidente, Elosmar postou nas redes sociais alguns vídeos em que aparece conduzindo o veículo pelas ruas da cidade a caminho da vaquejada. “Avenida Paulista?”, ironizou. Após o ocorrido, ele trancou o seu perfil do Instagram.

Elosmar é funcionário da empresa GR Máquinas, que presta serviços para a prefeitura de Juazeiro do Norte. Em nota, a empresa afirmou ter sido surpreendida pelo “lamentável” ato do funcionário.

“A GR Máquinas vem publicamente manifestar sua profunda indignação e repudiar veementemente todos os lamentáveis atos praticados pelo condutor daquele equipamento, e manifestar solidariedade aos impactos pelo triste fato ocorrido”, disse.