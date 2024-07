Motorista reage a tentativa de assalto e atropela bandidos; veja

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motorista de um carro reagiu a uma tentativa de assalto na Estrada do Japoré, no Rio de Janeiro. As imagens mostram o momento em que o condutor do veículo acelera em direção de duas motos que tinham fechado a passagem. O automóvel acerta os bandidos, que caem no chão e o motorista segue viagem. Veja:

Logo depois, os bandidos se levantam rapidamente e conseguem roubar o celular de uma moradora que estava em frente a prédio. Quatro homens, dois em cada moto, se aproximaram e levaram o aparelho da mulher.

De acordo com os moradores do local, os assaltos aumentaram muito na região. Além de roubos, a frequência de furtos também cresceu.

"Aqui era um lugar muito calmo, muito bom, mas, de um tempo pra cá, a violência cresceu muito. Todo mundo está com medo. Sete horas da noite você não vê mais ninguém na rua, porque todo mundo tem medo", diz o morador.

Um homem que estava no local na hora do crime disse que não foi roubado, mas afirmou que foi ameaçado por um dos criminosos. O bandido disse ao morador que iria matá-lo se ele tentasse fugir.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) disse que o 18°BPM (Jacarepaguá) está readequando o policiamento na região, já que nos seis primeiros meses mais de 780 criminosos foram presos na localidade.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)