Mulher mostra recuperação após agressão com 61 socos em Natal (RN)

O caso ocorreu após uma discussão do casal na área de lazer do residencial

O Liberal
fonte

As postagens começaram em 8 de agosto, com Juliana divulgando fotos do resultado da cirurgia de reconstrução facial (Reprodução/ Redes sociais via Metrópoles)

Após um mês da agressão sofrida pelo ex-namorado, Juliana Garcia, 35 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando a evolução do tratamento e da recuperação facial. O ataque ocorreu em 26 de julho, dentro de um elevador em Ponta Negra, Natal (RN).

As postagens começaram em 8 de agosto, com Juliana divulgando fotos do resultado da cirurgia de reconstrução facial realizada no Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e imagens do tratamento médico subsequente. No vídeo mais recente, ela acompanha as etapas da recuperação com uma música evangélica que transmite mensagens de superação.

O caso ocorreu após uma discussão do casal na área de lazer do residencial, motivada por uma mensagem enviada a um amigo do agressor. Durante a briga, Igor Eduardo Cabral pegou o celular da vítima e o arremessou na piscina. Segundo Juliana, não era a primeira vez que o ex-namorado danificava seus pertences: “Ele já havia quebrado um celular meu pisando em cima. Na segunda vez, jogou outro contra a parede”, relatou.

O agressor está preso desde 28 de julho e, no início deste mês, foi transferido para a Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim (RN). A vítima, que teve os ossos da face quebrados, recebeu alta médica em 4 de agosto.

Palavras-chave

agressão a mulher

60 socos
Brasil
.
