Briga em condomínio de Belém termina com agressão e tiro disparado por segurança

Está circulando um vídeo nas redes sociais em que aparecem moradores de um condomínio residencial em um momento de tumulto e confusão. A ocorrência teria sido na noite do último sábado (30), na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

Nas imagens, aparecem dois homens fortes em um momento de agressão. No meio da troca de socos, a esposa de um deles começa a gritar e tenta fazer com que eles se separem. “Para, amor! Para, amor!”, gritava a mulher. Ainda no vídeo, ela bate no agressor do esposo para tentar fazer com que eles parem a briga.

Em meio à confusão, dois seguranças do condomínio se aproximam de forma tranquila. A medida que um deles tomou para tentar parar a confusão foi dar um tiro para o alto. Nas imagens registradas, os seguranças não aparecem em nenhum momento tentando segurar os agressores.

A reportagem de OLiberal entrou em contato com a Polícia Civil para saber se foi registrado boletim de ocorrência, mas, até o momento, não se sabe o que motivou a briga nem o estado de saúde dos envolvidos na confusão.