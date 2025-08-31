Seleção masculina de basquete derrota Argentina e se sagra campeã da Americup Estadão Conteúdo 31.08.25 22h58 Um dia após derrubar os Estados Unidos, a seleção brasileira masculina de basquete superou a Argentina e se sagrou campeã da Americup, neste domingo, em Manágua. Os comandados do técnico croata Aleksandar Petrovic venceram por 55 a 47 na capital da Nicarágua e levantaram o troféu pela quinta vez na história. Os brasileiros vinham embalados por grande vitória sobre a equipe americana, na semifinal, com uma reação espetacular ao longo da partida. Neste domingo, o embalo foi mantido e, ao contrário do que aconteceu na última final em que esteve na competição, o Brasil saiu com o título - foi vice em 2022. Os destaques do time nacional foram Yago Santos e Bruno Caboclo. Santos foi o cestinha da final, com 14 pontos. Caboclo contribuiu com 11 pontos e sete rebotes. Pelo lado argentino, o principal jogador foi Francisco Caffaro, com 11 pontos. A decisão começou em forte ritmo, com postura ofensiva e atenção de ambos os lados. Num dos melhores inícios de jogo da seleção na competição, o time nacional abriu 7 a 3 e soube conter a reação dos argentinos, finalizando o primeiro quarto por 16/15. O destaque foi Guilherme Deodato, autor de nove pontos. A partir do segundo quarto, Bruno Caboclo e Yago Santos entraram de vez na partida, com oito e nove pontos, respectivamente. Sob a liderança da dupla, o Brasil foi para o intervalo com uma vantagem de sete pontos: 31 a 24. Na volta do intervalo do jogo, a seleção brasileira passou a oscilar. Chegou a abrir 11 pontos, porém começou a desperdiçar muitas chances de ampliar o placar, com dificuldades no ataque. Do outro lado, os argentinos reduziram a diferença para seis pontos. Neste clima de tensão, o último quarto contou com o Brasil no ataque, tentando se recuperar das chances perdidas. Mais concentrado, alcançou a maior vantagem da final: 12 pontos (48 a 36). A Argentina esboçou pressão, mas o time de Petrovic se defendeu bem e assegurou a conquista continental. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete Americup Brasil Argentina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Seattle Sounders fatura a Leagues Cup e impõe novo revés a Messi e ao Inter Miami 31.08.25 23h52 CRISE DO PARAZÃO Quartas de final do Parazão 2025: como ficam os confrontos após punições A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda precisa reorganizar a tabela antes da definição das novas datas para os jogos 11.03.25 19h12 Campeonato Português Vizela x Sporting: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Português Vizela e Sporting jogam a 18° rodada do Campeonato Português nesta quinta, 18 de janeiro; veja as formações e onde assistir ao vivo 18.01.24 14h45 NBA Grizzlies x Knicks: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (19/10) pela NBA Memphis Grizzlies e New York Knicks jogam nesta quarta-feira pela NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 19.10.22 17h30