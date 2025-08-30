Capa Jornal Amazônia
Seleção masculina de basquete tem reação espetacular contra EUA e vai à final da Americup

O Brasil conseguiu uma reação impressionante contra os EUA

Estadão Conteúdo

A seleção masculina de basquete aproveitou bem neste sábado uma segunda chance de vencer os Estados Unidos na Americup, em Manágua, na Nicarágua. Com a vitória por 92 a 77, o Brasil parte em busca do quinto título do torneio e neste domingo, às 21h10 (de Brasília), disputa o título contra o vencedor da partida entre Canadá e Argentina, que se enfrentam ainda neste sábado. Maior vencedor da competição, os Estados Unidos disputam o terceiro lugar contra o perdedor da segunda semifinal.

O Brasil conseguiu uma reação impressionante contra os EUA. No terceiro quarto, chegou a estar com 20 pontos de desvantagem e abriu o último período 10 pontos atrás, mas o quarto quarto foi de amplo domínio do Brasil. Yago, com 25 pontos, e Caboclo, com 20, foram os destaques da vitória.

A equipe brasileira, comandada pelo técnico croata Aleksandar Petrovic, já havia enfrentado a seleção dos EUA na terceira e última partida da fase de grupos, quando caiu por 90 a 78. Neste sábado, após um início lento em que viu os adversários abrirem 6 pontos de vantagem (8 a 2), os brasileiros conseguiram equilibrar as ações e terminaram o primeiro quarto com uma pequena desvantagem: 20 a 23.

No início do segundo quarto o Brasil conseguiu empatar e passou à frente no placar pela primeira vez na partida faltando 8min12, com 28 a 25, após um ataque de 3 pontos concluído por Reynan após um roubo e rápido contra-ataque de Alexei.

Após os EUA retomarem a liderança no placar, o jogo ficou truncado, com quase dois minutos sem alterações no placar. Desequilibrado na defesa e ansioso no ataque, o Brasil permitiu que os rivais abrissem 14 pontos e terminassem o primeiro tempo com 52 a 38.

A situação brasileira piorou no terceiro quarto, quando os EUA abriram 20 pontos e Caboclo cometeu sua quarta falta logo no início. Segundo maior pontuador do Brasil na competição, o ala-pivô deixou a quadra com pouco mais de um minuto do quarto, dando lugar a Nathan. O Brasil conseguiu melhorar o posicionamento na defesa e passou a jogar sem tanta afobação no ataque e, com o jogo mais equilibrado, foi para o quarto decisivo em desvantagem de 68 a 58.

Com a volta de Caboclo no lugar de Nathan, o Brasil ganhou mais uma boa opção nas jogadas de ataque, além de Yago. Com pouco menos de 5 minutos para o fim do jogo, o Brasil conseguiu encostar no placar: 75 a 74. Cestas de Yago, Jorginho e Cabolco permitiram que o Brasil virasse e abrisse 5 pontos, 80 a 75, faltando menos de 3 minutos para o fim do jogo.

Com moral elevado, os brasileiros aproveitaram o bom momento e venceram por 92 a 77 e buscam o título da Americup na Nicarágua.

.
