Ypê anuncia recall voluntário de novos lotes de lava-roupas líquidos

A fabricante Ypê anunciou nesta segunda-feira (22) o recall voluntário de diversos lotes de lava-roupas líquidos produzidos até 31 de março de 2026. A medida integra um plano de mitigação de riscos aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para normalizar as operações da empresa.

O recolhimento ocorre após a suspensão preventiva adotada pela Anvisa em abril deste ano, que atingia produtos com numeração de lote terminada em 1. Segundo a empresa, o recall abrange lotes específicos da linha de lava-roupas líquidos fabricados antes de abril deste ano.

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Entre os produtos incluídos na medida estão as versões Tixan Ypê Combate ao Mau Odor, Cuida das Roupas, Antibac, Coco e Baunilha, Green, Express, Power Act, Premium, Maciez e Primavera. Também fazem parte do recolhimento as linhas Clear, Green, Concentrado Green, Tradicional, Toque Suave e Enzimas Ativas.

A orientação é que os consumidores verifiquem o número do lote indicado na embalagem para identificar se o produto está entre os contemplados pelo recall.

Anvisa libera detergentes e desinfetantes

Paralelamente ao recolhimento dos lava-roupas líquidos, a Anvisa publicou uma nova resolução autorizando a retomada da comercialização e do uso de detergentes e desinfetantes da marca produzidos a partir de 1º de janeiro deste ano. De acordo com a agência, a liberação foi concedida após a apresentação de laudos técnicos que comprovaram a conformidade e a segurança das fórmulas fabricadas neste ano.

Com a decisão, voltam a ser comercializados normalmente os desinfetantes das linhas Bak Ypê e Pinho Ypê. No segmento de detergentes lava-louças, a autorização inclui as versões Tradicional, Enzimas Ativas, Concentrado Ypê Green e Toque Suave. A medida permite a retomada do abastecimento regular dessas categorias nos supermercados e demais pontos de venda em todo o país.