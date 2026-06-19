Endrick vai jogar hoje? Veja o que Carlo Ancelotti revelou sobre a escalação do jogo Brasil x Haiti

O próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcado para acontecer contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), às 21h30, no estádio Lincoln Financial Field, localizado na Filadélfia (EUA). Sem a presença do jogador Endrick na primeira partida contra o Marrocos, muitos brasileiros aguardam pela estreia do atacante nos gramados e cobram posição do técnico Carlo Ancelotti sobre a escalação.

Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti revelou que a seleção terá algumas alterações para o confronto com a seleção haitiana, mas evitou revelar a lista dos titulares para o início da partida. Ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a não escalar Endrick no último jogo, Ancelotti respondeu que "não estava lá para falar individualmente de um jogador", mas para "falar da equipe".

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Carlo Ancelotti diz que Endrick é "um talento extraordinário"

Ao longo da entrevista, o técnico elogiou Endrick, mas disse que ele ainda não deve começar entre os 11 escolhidos. "Matheus Cunha tem mais qualidade de meia, um atacante diferente do Igor Thiago, forte nos duelos e agressivo na recuperação. Endrick não é nem um nem outro, é outra coisa. Para mim, é outra coisa. É um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar suas qualidades nesta Copa do Mundo e na próxima", realçou.

Diante desse cenário, a pressão pela estreia do atacante Endrick surgiu porque o jovem é considerado um dos fenômenos do futebol brasileiro e o atleta já soma quatro gols em 17 partidas pela seleção principal. Além disso, ele foi o responsável por fazer o último gol que decidiu a vitória do Brasil por 2 a 1, no dia 6 de junho, em um amistoso contra o Egito antes da Copa do Mundo, em Cleveland, nos Estados Unidos.

No final da coletiva, o técnico concluiu o pensamento dizendo que os jogadores da Seleção Brasileira possuem estilos diferentes que somam nos jogos. "Brasil tem várias identidades. Não quero uma só. Quero que a equipe possa fazer muitas coisas. Defender com bloco baixo, atacar com qualidade, ser agressivo na frente. (...) Quero uma equipe que saiba fazer muitas facetas no futebol", concluiu Carlo Ancelotti.

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(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)