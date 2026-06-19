Lula ironiza Neymar em ato político: 'É o primeiro convocado home office do mundo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um ato político para anunciar um investimento de R$ 89,3 milhões em oncologia no SUS, na manhã desta sexta-feira (19), na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em clima de Copa do Mundo, Lula também resolveu aproveitar o momento para perguntar à plateia qual o melhor jogador da Seleção Brasileira e ironizar a participação de Neymar Jr. no evento esportivo.

Na ocasião, o presidente se direcionou a uma criança: "Quem o Brasil tem bom de bola agora?", questionou no local. Em seguida, ela responde que é o jogador Neymar Jr., mas Lula rebateu sua opinião. "O Neymar não está nem jogando, cara. O Neymar é o primeiro convocado home office do mundo. Jogador home office. Isso eu vi na internet ontem. Qualquer dia vai ter que fazer uma Seleção com IA. Onze Pelés", alfinetou.

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Lula exaltou mulheres no futebol feminino

Antes de criticar o craque Neymar Jr. na Copa do Mundo, Lula ainda argumentou com a mesma criança que dizia que homens jogam futebol melhor do que as mulheres. Na sequência, o presidente rebateu afirmando que aquela informação não era verdadeira e que mulheres jogam futebol tão bem quanto os homens. “Mulher quando ela joga bola ela pode ser melhor do que você [menino] sabia?”, destacou o presidente Lula.

Participação de Neymar na Copa do Mundo

O jogador Neymar Jr. ainda não estreou nesta edição da Copa do Mundo porque a equipe de saúde da CBF alega que o craque ainda não está com condições de atuar nos gramados do evento mundial. Isso porque o atleta está em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita e segue realizando um tratamento intensivo, que exige a ausência do jogador nos treinamentos com o restante do elenco.

Após um período longe dos treinos, o jogador retornou às atividades com a Seleção Brasileira nesta quarta-feira (17), e participou, pela primeira vez, de uma atividade em campo diante da imprensa para dar mais um passo em seu processo de retorno aos jogos. Mas, até o momento, não há informações oficiais de quando Neymar será liberado para participar das partidas de futebol da Copa 2026.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)