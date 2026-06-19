Pedágio free flow: CNH Digital notificará usuários sobre débitos pendentes; veja como funciona

Motoristas que circulam por rodovias com sistema de pedágio eletrônico free flow passarão a contar com uma nova ferramenta para evitar débitos em aberto. A partir de outubro, a Carteira Digital de Trânsito (CDT) começará a enviar notificações sobre cobranças pendentes diretamente aos usuários.

A medida foi anunciada pelo Ministério dos Transportes e tem como objetivo reunir, em uma única plataforma, informações de concessionárias federais, estaduais e municipais. A iniciativa busca facilitar o acompanhamento das tarifas e reduzir problemas causados pelo não pagamento dos pedágios.

A novidade deve beneficiar principalmente os condutores que ainda não utilizam tags eletrônicas. Atualmente, quem passa pelos pórticos do sistema free flow sem o dispositivo precisa acessar os canais da concessionária responsável para consultar o valor da tarifa e efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido.

O que muda?

Com a integração, os motoristas poderão acompanhar todas as passagens registradas nos pórticos, verificar valores em aberto e acessar os meios de pagamento disponíveis diretamente pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito.

Hoje, um dos principais desafios enfrentados pelos usuários do sistema é a dispersão das informações. Dependendo da rodovia utilizada, o motorista precisa recorrer a diferentes sites, aplicativos ou centrais de atendimento para localizar débitos e regularizar a situação.

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Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade (Abepam), cerca de 15 milhões de veículos utilizam atualmente tags eletrônicas no Brasil. A expectativa do setor é que esse número dobre e alcance 30 milhões até 2028.

Regularização de débitos e expansão do sistema

A simplificação da cobrança ocorre em um momento de ajustes nas regras do free flow. Recentemente, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) suspendeu aproximadamente 3,4 milhões de multas relacionadas ao sistema e concedeu prazo até 16 de novembro para que motoristas regularizem pendências sem aplicação de penalidades.

Além disso, as concessionárias terão 100 dias para concluir a integração de seus sistemas à plataforma federal, permitindo que as informações sejam concentradas na CDT.

Atualmente, o modelo de pedágio sem cancelas está presente em 13 concessões rodoviárias do país, somando quase 70 pórticos em operação e cerca de 5 mil quilômetros de rodovias. O sistema já funciona em trechos localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia.

A expectativa do governo federal é que os alertas enviados pela Carteira Digital de Trânsito reduzam casos de esquecimento, ampliem a regularização dos pagamentos e acompanhem a expansão do sistema free flow nas rodovias brasileiras.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)