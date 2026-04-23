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Economia

Pedágio volta a ser cobrado no trecho entre Tailandia e Moju, nesta quinta-feira (23)

Obras emergências avançam, mas ainda seguem com os últimos serviços no local

Maycon Marte
fonte

Praça de Pedágio (Divulgação | Rota do Pará)

A cobrança de pedágio na Praça 5 da rodovia PA-150, que compreende o trecho entre os municípios de Tailandia e Moju, retornou nesta quinta-feira (23/04). Conforme a concessionária Rota do Pará, responsável pela operação, a retomada ocorre após a aceleração das obras emergênciais que estavam em andamento no local. A cerca de um mês, o Governo do Estado suspendeu a cobrança em algumas praças após uma inspeção técnica identificar falhas na manutenção por parte da concessionária responsável.

Em nota, a Rota do Pará defende que “a cobrança de pedágio é parte do modelo que garante a continuidade dos investimentos, a manutenção da rodovia e a operação dos serviços ao usuário”. No mesmo comunicado a concessionária também detalha os investimentos realizados na praça e ainda ressaltam que as operações seguem.

“A Rota do Pará mantém de forma intensificada os serviços de manutenção e conservação ao longo de todo o trecho sob concessão, com 17 equipes atuando em tapa-buracos e ainda serviços de roçada mecanizada, roçada manual, limpeza e sinalização horizontal e vertical. As intervenções se concentraram em segmentos estratégicos ao longo de toda a rodovia, um dos principais corredores logísticos do estado”, detalham.

Parte dos serviços ofertados pela concessionário na praça incluem atendimento 24 horas, com serviços de guincho, ambulância e inspeção de tráfego em todo o trecho concedido. Das próximas etapas a serem entregues, destacam-se: obras de restauração dos 526 km concedidos; implantação de mais de 245 km de acostamentos; disponibilidade de sinal 4G em todo o trecho de concessão em 2026.

A decisão anterior da gestão estadual, na época, sob o comando do governador Helder Barbalho (MDB), acatou denúncias de dificuldades na estrada e optou por interromper as cobranças nas praças de 1 a 5. O perímetro contempla os trechos entre Nova Ipixuna e Jacundá, e, no caso das praças 2, 3, 4 e 5, estão situadas entre Jacundá, Goianésia do Pará e Tailândia: trechos apontados como críticos no relatório apresentado ao Governo do Estado.

“A partir deste relatório estou determinando a suspensão da cobrança de pedágio nas praças entre Nova Ipixuna e Jacundá, e também entre Jacundá, Goianésia e Tailândia, que são justamente as áreas com menor qualidade na rodovia”, declarou o então governador.

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