Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Investigação revela plano de Deolane Bezerra para lavar dinheiro do PCC em Dubai

Segundo o Ministério Público, influenciadora teria participado de esquema de lavagem de dinheiro que previa a transferência de ativos para fundos no exterior

Hannah Franco
fonte

Investigação aponta que esquema atribuído a Deolane Bezerra previa envio de recursos para Dubai (Reprodução/Instagram)

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra é apontada pelo Ministério Público de São Paulo como integrante de um suposto esquema de lavagem de dinheiro associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com as investigações, o grupo teria planejado ampliar a movimentação financeira para fora do país, com a destinação de recursos a fundos sediados em Dubai.

A denúncia foi aceita pela 3ª Vara de Presidente Venceslau, no interior paulista, e transformou Deolane em ré pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A decisão também alcança Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, além de outros quatro investigados.

VEJA MAIS

image Irmã de Deolane Bezerra critica seletividade nas investigações: 'Por que só ela?'
A influenciadora digital foi presa após ser acusada de lavagem de dinheiro no dia 21 de maio de 2026

image O que Deolane Bezerra pode ter na prisão? Saiba quais itens são permitidos
Influenciadora ocupa uma cela individual, equipada com banheiro privativo e acesso a água aquecida para banho.

Relatórios financeiros embasam denúncia

Conforme a acusação, relatórios de inteligência financeira identificaram movimentações de aproximadamente R$ 27 milhões em contas ligadas à influenciadora. O material analisado pelos investigadores aponta indícios de operações consideradas incompatíveis com a renda declarada, além do uso de depósitos fragmentados e contas de terceiros para dificultar o rastreamento dos valores.

Segundo o Ministério Público, parte dos recursos teria origem em uma transportadora localizada em Presidente Venceslau, apontada pelas investigações como uma empresa utilizada pela facção criminosa para movimentar dinheiro ilícito. O esquema, conforme a denúncia, era coordenado por Everton de Sousa, conhecido como "Player" ou "Temer", apontado como operador financeiro de Alejandro Herbas Camacho Junior, irmão de Marcola.

Os investigadores também afirmam ter reunido mensagens e áudios que indicariam a guarda de valores em imóveis ligados à influenciadora e a familiares.

Justiça determinou bloqueio de bens

Com o recebimento da denúncia, a Justiça determinou a indisponibilidade de bens considerados de alto valor. Entre os itens citados no processo estão uma Lamborghini Huracán, uma Mercedes-Benz AMG G63 e uma Cadillac Escalade, registrados em nome da influenciadora ou de empresas relacionadas a ela.

Presa preventivamente desde 21 de maio, Deolane está detida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, em São Paulo.

Em nota, a defesa da influenciadora afirmou que ela não possui qualquer ligação com organizações criminosas e que todo o patrimônio possui origem lícita e devidamente declarada. Os advogados informaram ainda que apresentarão provas para contestar as acusações durante a tramitação do processo.

A aceitação da denúncia pela Justiça marca o início da ação penal e não representa uma condenação. O caso seguirá para a fase de produção de provas e apresentação da defesa, antes de uma decisão final sobre a responsabilidade dos acusados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Deolane Bezerra

PCC
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

duelo

Seleção brasileira feminina de vôlei bate Bélgica em jogo de cinco sets na Liga das Nações

As belgas, que vêm fazendo uma campanha de recuperação, entraram em quadra com apenas duas vitórias em cinco confrontos

18.06.26 13h03

Brasil

Lua e Vênus são vistas juntas em noite de raro alinhamento

Configuração celeste pode ser observada em diferentes regiões do Brasil, dependendo das condições meteorológicas

17.06.26 21h56

Ginástica

Brasil conquista prata por equipes no Pan-Americano de ginástica artística

Seleção fica atrás apenas dos Estados Unidos no Rio de Janeiro; retorno de Rebeca Andrade reforça campanha brasileira e garante vaga em final do salto

17.06.26 21h24

Ondas de calor mataram 120 mil pessoas no Brasil em 20 anos, indica estudo da Fiocruz e da UFBA

17.06.26 21h11

MAIS LIDAS EM BRASIL

JUSTIÇA

Investigação revela plano de Deolane Bezerra para lavar dinheiro do PCC em Dubai

Segundo o Ministério Público, influenciadora teria participado de esquema de lavagem de dinheiro que previa a transferência de ativos para fundos no exterior

19.06.26 0h02

tragédia

Imagens fortes! Mulher morre em ao ser jogada de ponte sem corda de proteção; veja o vídeo!

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento da queda

13.06.26 16h17

Crime

Morre cabeleireira vítima de feminicídio no carnaval no Rio

Com a morte da vítima, o porteiro passa a responder por homicídio qualificado por feminicídio

19.06.26 1h08

GERAÇÃO Z NO TRABALHO

Geração Z prioriza propósito e valores no trabalho em vez de ser influencer, aponta pesquisa

Pesquisa com mais de mil jovens revela que propósito, bem-estar e flexibilidade pesam mais que fama nas escolhas profissionais da Geração Z.

12.05.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda