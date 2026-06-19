Investigação revela plano de Deolane Bezerra para lavar dinheiro do PCC em Dubai

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra é apontada pelo Ministério Público de São Paulo como integrante de um suposto esquema de lavagem de dinheiro associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com as investigações, o grupo teria planejado ampliar a movimentação financeira para fora do país, com a destinação de recursos a fundos sediados em Dubai.

A denúncia foi aceita pela 3ª Vara de Presidente Venceslau, no interior paulista, e transformou Deolane em ré pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A decisão também alcança Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, além de outros quatro investigados.

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Relatórios financeiros embasam denúncia

Conforme a acusação, relatórios de inteligência financeira identificaram movimentações de aproximadamente R$ 27 milhões em contas ligadas à influenciadora. O material analisado pelos investigadores aponta indícios de operações consideradas incompatíveis com a renda declarada, além do uso de depósitos fragmentados e contas de terceiros para dificultar o rastreamento dos valores.

Segundo o Ministério Público, parte dos recursos teria origem em uma transportadora localizada em Presidente Venceslau, apontada pelas investigações como uma empresa utilizada pela facção criminosa para movimentar dinheiro ilícito. O esquema, conforme a denúncia, era coordenado por Everton de Sousa, conhecido como "Player" ou "Temer", apontado como operador financeiro de Alejandro Herbas Camacho Junior, irmão de Marcola.

Os investigadores também afirmam ter reunido mensagens e áudios que indicariam a guarda de valores em imóveis ligados à influenciadora e a familiares.

Justiça determinou bloqueio de bens

Com o recebimento da denúncia, a Justiça determinou a indisponibilidade de bens considerados de alto valor. Entre os itens citados no processo estão uma Lamborghini Huracán, uma Mercedes-Benz AMG G63 e uma Cadillac Escalade, registrados em nome da influenciadora ou de empresas relacionadas a ela.

Presa preventivamente desde 21 de maio, Deolane está detida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, em São Paulo.

Em nota, a defesa da influenciadora afirmou que ela não possui qualquer ligação com organizações criminosas e que todo o patrimônio possui origem lícita e devidamente declarada. Os advogados informaram ainda que apresentarão provas para contestar as acusações durante a tramitação do processo.

A aceitação da denúncia pela Justiça marca o início da ação penal e não representa uma condenação. O caso seguirá para a fase de produção de provas e apresentação da defesa, antes de uma decisão final sobre a responsabilidade dos acusados.