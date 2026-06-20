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Brasil

Sistema da Defesa Civil é suspenso após invasão e falso alerta

O comando do disparo foi realizado remotamente por um usuário externo, sem qualquer ligação com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o alerta da Defesa Civil enviado para diversas regiões do país e que continha apenas a palavra “misantropia” (termo que significa aversão ou ódio à humanidade). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A plataforma de envios do sistema Defesa Civil Alerta foi tirada do ar preventivamente na madrugada deste sábado (20/6), por volta de 1h30. A medida foi tomada após o sistema sofrer uma invasão cibernética e disparar uma notificação falsa para diversas regiões do país. O comando do disparo foi realizado remotamente por um usuário externo, sem qualquer ligação com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

A notificação enviada aos celulares da população foi classificada na categoria de "alerta extremo" — normalmente reservada para desastres naturais iminentes. No entanto, o texto continha apenas a palavra “misantropia” (termo que significa aversão ou ódio à humanidade).

A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado.

Em nota, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), informou que já acionou a Polícia Federal para investigar a autoria e a extensão do ataque cibernético.

A secretaria informa ainda que trabalha para religar o sistema o mais rápido possível, o que ocorrerá assim que todas as condições de segurança digital forem restabelecidas e garantidas.

Com informações da Agência Brasil

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