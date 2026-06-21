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Alertas falsos da Defesa Civil foram disparados de contas do Pará, afirma Jornal

Credenciais de agentes da Defesa Civil do Estado teriam sido usadas no suposto ataque hacker

O Liberal
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Credenciais usadas teriam autorização para enviar mensagens apenas a moradores do Pará, mas o alerta foi enviado para diversos estados (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Os falsos alertas enviados a celulares de moradores de diversas cidades do Brasil na madrugada de sábado (20) teriam sido disparados a partir de credenciais de acesso de dois agentes da Defesa Civil do Pará, em um suposto ataque hacker. É o que afirma reportagem divulgada neste domingo, pela Folha de São Paulo, que teve acesso à documentos enviados à Polícia Federal sobre o caso.

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De acordo com apuração da Agência Brasil, uma análise preliminar indica que os alertas foram enviados a moradores de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS) e mais outros 5 locais

Segundo esses documentos, o governo federal considera que o fato dos alertas terem sido direcionados a diversas regiões do país por agentes com autorização para enviar mensagens apenas a moradores do Pará "agrava a ocorrência". A Defesa Civil é vinculada estruturalmente ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). O Grupo Liberal procurou o órgão e aguarda um posicionamento sobre o assunto. 

As mensagens foram disparadas para ao menos sete unidades da federação foram do tipo Alerta Extremo e continham a palavra "misantropia" (aversão ou rejeição à humanidade) ou variações. 

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