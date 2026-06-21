Alertas falsos da Defesa Civil foram disparados de contas do Pará, afirma Jornal
Credenciais de agentes da Defesa Civil do Estado teriam sido usadas no suposto ataque hacker
Os falsos alertas enviados a celulares de moradores de diversas cidades do Brasil na madrugada de sábado (20) teriam sido disparados a partir de credenciais de acesso de dois agentes da Defesa Civil do Pará, em um suposto ataque hacker. É o que afirma reportagem divulgada neste domingo, pela Folha de São Paulo, que teve acesso à documentos enviados à Polícia Federal sobre o caso.
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Segundo esses documentos, o governo federal considera que o fato dos alertas terem sido direcionados a diversas regiões do país por agentes com autorização para enviar mensagens apenas a moradores do Pará "agrava a ocorrência". A Defesa Civil é vinculada estruturalmente ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). O Grupo Liberal procurou o órgão e aguarda um posicionamento sobre o assunto.
As mensagens foram disparadas para ao menos sete unidades da federação foram do tipo Alerta Extremo e continham a palavra "misantropia" (aversão ou rejeição à humanidade) ou variações.
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