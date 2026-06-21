Cacique Raoni permanece na UTI após cirurgia para desobstrução intestinal em SP

O líder indígena Raoni Metuktire, de 94 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp), na capital paulista, após passar por uma cirurgia para desobstrução intestinal realizada no último sábado (20).

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Segundo boletim médico divulgado pela unidade de saúde, o procedimento foi feito por meio de uma técnica minimamente invasiva e transcorreu sem intercorrências. O cacique segue sob acompanhamento intensivo, em tratamento com antibióticos e recebendo suporte clínico.

Ainda conforme o hospital, Raoni passou a noite sem apresentar febre e respira espontaneamente, sem necessidade de aparelhos. A equipe médica informou que um novo boletim deverá ser divulgado na segunda-feira (22).

O cacique foi transferido para São Paulo na sexta-feira (19), após ser internado inicialmente em Sinop, no Mato Grosso. Ele deu entrada no Hospital São Paulo com diagnóstico de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa. Na ocasião, o estado de saúde foi classificado como grave, porém estável.

A transferência para a capital paulista ocorreu para dar continuidade ao tratamento em uma unidade especializada em procedimentos cirúrgicos. Durante o deslocamento, Raoni foi acompanhado pelo médico Douglas Yanai, integrante da equipe do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop.

De acordo com o profissional, o histórico de saúde do líder indígena exige acompanhamento contínuo, embora ele tenha apresentado capacidade de recuperação em internações anteriores. Yanai destacou que a idade e as condições clínicas tornam necessário um monitoramento constante durante o tratamento.

Internações

Nos últimos anos, Raoni passou por diferentes internações relacionadas ao estado de saúde. Em maio deste ano, ele foi hospitalizado após apresentar dores abdominais provocadas por uma hérnia antiga. Recebeu alta dois dias depois, mas retornou à UTI para tratamento de um quadro de pneumonia.

Na ocasião, o hospital informou que o líder indígena apresentava comorbidades, entre elas Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), cardiopatia com marcapasso implantado e insuficiência cardíaca.

Em setembro de 2022, Raoni permaneceu internado por cinco dias em Sinop após ser diagnosticado com um problema cardíaco e passar por uma cirurgia para implantação de marcapasso. Após a recuperação, permaneceu alguns dias em Colíder antes de retornar à aldeia.

Já em julho de 2020, ele foi hospitalizado em Colíder depois de apresentar complicações gastrointestinais e desidratação, sendo posteriormente transferido de avião para Sinop. Dois meses depois, voltou a ser internado com diagnóstico de pneumonia após avaliação da equipe médica do Parque Indígena do Xingu. Naquele período, permaneceu hospitalizado por nove dias antes de receber alta médica.