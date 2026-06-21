Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Cacique Raoni permanece na UTI após cirurgia para desobstrução intestinal em SP

Equipe médica acompanha evolução do quadro de saúde após cirurgia realizada com técnica minimamente invasiva

O Liberal
fonte

Cacique Raoni está hospitalizado (Aline Massuca/COP30)

O líder indígena Raoni Metuktire, de 94 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp), na capital paulista, após passar por uma cirurgia para desobstrução intestinal realizada no último sábado (20).

VEJA MAIS

image Cacique Raoni é transferido para hospital da Unifesp em SP após apresentar melhora
A decisão foi tomada pela equipe médica após melhora do quadro clínico do líder indígena

image Cacique Raoni tem melhora clínica, está lúcido e respira sem aparelhos, diz boletim médico
O cacique também foi submetido a uma endoscopia para auxiliar na produção do diagnóstico

image Cacique Raoni é internado na UTI em estado grave em Mato Grosso
Com sintomas de pneumonia e desidratação, líder apresentou tosse com sangue e alterações renais

Segundo boletim médico divulgado pela unidade de saúde, o procedimento foi feito por meio de uma técnica minimamente invasiva e transcorreu sem intercorrências. O cacique segue sob acompanhamento intensivo, em tratamento com antibióticos e recebendo suporte clínico.

Ainda conforme o hospital, Raoni passou a noite sem apresentar febre e respira espontaneamente, sem necessidade de aparelhos. A equipe médica informou que um novo boletim deverá ser divulgado na segunda-feira (22).

O cacique foi transferido para São Paulo na sexta-feira (19), após ser internado inicialmente em Sinop, no Mato Grosso. Ele deu entrada no Hospital São Paulo com diagnóstico de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa. Na ocasião, o estado de saúde foi classificado como grave, porém estável.

A transferência para a capital paulista ocorreu para dar continuidade ao tratamento em uma unidade especializada em procedimentos cirúrgicos. Durante o deslocamento, Raoni foi acompanhado pelo médico Douglas Yanai, integrante da equipe do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop.

De acordo com o profissional, o histórico de saúde do líder indígena exige acompanhamento contínuo, embora ele tenha apresentado capacidade de recuperação em internações anteriores. Yanai destacou que a idade e as condições clínicas tornam necessário um monitoramento constante durante o tratamento.

Internações

Nos últimos anos, Raoni passou por diferentes internações relacionadas ao estado de saúde. Em maio deste ano, ele foi hospitalizado após apresentar dores abdominais provocadas por uma hérnia antiga. Recebeu alta dois dias depois, mas retornou à UTI para tratamento de um quadro de pneumonia.

Na ocasião, o hospital informou que o líder indígena apresentava comorbidades, entre elas Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), cardiopatia com marcapasso implantado e insuficiência cardíaca.

Em setembro de 2022, Raoni permaneceu internado por cinco dias em Sinop após ser diagnosticado com um problema cardíaco e passar por uma cirurgia para implantação de marcapasso. Após a recuperação, permaneceu alguns dias em Colíder antes de retornar à aldeia.

Já em julho de 2020, ele foi hospitalizado em Colíder depois de apresentar complicações gastrointestinais e desidratação, sendo posteriormente transferido de avião para Sinop. Dois meses depois, voltou a ser internado com diagnóstico de pneumonia após avaliação da equipe médica do Parque Indígena do Xingu. Naquele período, permaneceu hospitalizado por nove dias antes de receber alta médica.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cacique Raoni

Brasil

internação
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

VÔLEI

Seleção brasileira feminina de vôlei supera a China e segue invicta na Liga das Nações

Com o triunfo, o Brasil segue invicto na competição após superar França, Bélgica e agora a China

20.06.26 13h02

BRASIL

Deputado é suspeito de repassar R$ 12 milhões a entidade investigada por castrações fantasmas

Pelo convênio com o Ministério do Meio Ambiente, a Associação Catarinense de Gestão Hospitalar, Conhecimento e Assistência Social (CHC) executa o programa Castra+ em 17 cidades, com os recursos enviados pelo deputado federal licenciado Bruno Lima (Podemos-SP)

20.06.26 10h19

BRASIL

Sistema da Defesa Civil é suspenso após invasão e falso alerta

O comando do disparo foi realizado remotamente por um usuário externo, sem qualquer ligação com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

20.06.26 9h15

COPA 2026

Endrick vai jogar hoje? Veja o que Carlo Ancelotti revelou sobre a escalação do jogo Brasil x Haiti

Na internet, os brasileiros estão na expectativa para a estreia do atacante Endrick na Copa do Mundo

19.06.26 15h01

MAIS LIDAS EM BRASIL

TRATAMENTO

Cacique Raoni permanece na UTI após cirurgia para desobstrução intestinal em SP

Equipe médica acompanha evolução do quadro de saúde após cirurgia realizada com técnica minimamente invasiva

21.06.26 8h41

BRASIL

Rope jump: Mais três suspeitos são presos por morte de jovem em SP

Polícia apura possível desaparecimento de equipamentos usados na gravação da atividade

21.06.26 8h04

BRASIL

Alerta falso da Defesa Civil: veja o que se sabe sobre o ocorrido

No total, oito estados brasileiros e cerca de 30 milhões de pessoas receberam a mensagem enviada entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada de sábado (20)

21.06.26 9h06

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda