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Cacique Raoni tem melhora clínica, está lúcido e respira sem aparelhos, diz boletim médico

O cacique também foi submetido a uma endoscopia para auxiliar na produção do diagnóstico

Estadão Conteúdo

Internado desde o último domingo, 14, o líder indígena Raoni Metuktire, 94 anos, apresentou melhora em seu quadro clínico. De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta, 17, ele está "lúcido, consciente e orientado, respirando espontaneamente, sem necessidade de suporte ventilatório mecânico".

Raoni está hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso.

O cacique também foi submetido a uma endoscopia para auxiliar na produção do diagnóstico e processo de cuidados médicos. Segundo o hospital "a endoscopia foi realizada em centro cirúrgico, sob sedação e acompanhamento anestésico, sem intercorrências durante o procedimento".

A equipe reforça que mesmo com a evolução animadora, ainda são necessários os cuidados intensivos por conta das comorbidades e da idade do paciente. Além disso, o líder indígena conta com os cuidados de uma equipe multidisciplinar do Hospital Dois Pinheiros que está trabalhando em conjunto com o Ambulatório do Índio, da Unifesp.

Vômitos e tosse

No fim da tarde do último domingo, 14, o líder indígena deu entrada no hospital após ser transferido de avião da região de Peixoto Azevedo, onde mora. Ele apresentou episódios de vômitos ainda no sábado, 13, mas que se agravaram no domingo com "três novos episódios de vômito, associados a uma tosse persistente, dor abdominal e expectoração com pequena quantidade de sangue", segundo informado pelo hospital na ocasião.

O boletim inicial classificava o quadro de saúde como grave, exigindo monitoramento ininterrupto da equipe médica e internação na UTI.

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