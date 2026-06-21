Alerta falso da Defesa Civil: veja o que se sabe sobre o ocorrido

Alertas falsos da Defesa Civil, classificados como extremos, foram enviados a cerca de 30 milhões de pessoas de oito estados brasileiros, entre a noite da última sexta-feira (19) e a madrugada de sábado (20). Em análise preliminar, moradores de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP) receberam mensagens do órgão, segundo a Agência Brasil. Confira abaixo o que se sabe sobre o ocorrido.

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Quem recebeu os alertas falsos da Defesa Civil?

Conforme a Agência Brasil, 30 milhões de pessoas receberam os alertas falsos da Defesa Civil, sendo moradores de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). As mensagens chegaram à população entre 23h41 de sexta-feira (19) e 1h23 do sábado (20), conforme o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Quem enviou os alertas falsos da Defesa Civil?

A Defesa Civil Nacional suspeita que a plataforma de envio de alertas tenha sofrido uma invasão. O órgão afirma que as mensagens foram disparadas remotamente e que o responsável pela ação não possuía autorização. De acordo com a instituição, o sistema pode ter sido hackeado.

O que diziam os alertas falsos da Defesa Civil?

Os alertas falsos da Defesa Civil foram enviados com erros de escrita e sem contexto. Entre as mensagens recebidas pelos usuários, estavam a palavra “misantropia” — o termo refere-se ao ato de aversão, desconfiança ou rejeição à humanidade.

Moradores de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, receberam o alerta com “Proteja-se: ATAQUE ALIENÍGENA, HUMANOS CHEGAMOSmisantropo”. Além disso, outras pessoas foram notificadas com “misantropo ADRESS RJ burros dms pprt” — a palavra “adress” vem do inglês e significa “endereço”, enquanto as abreviações “dms” e “pprt” querem dizer, respectivamente, “demais” e “papo reto”.

Como os alertas da Defesa Civil são enviados?

Os alertas da Defesa Civil são enviados por meio de Cell Broadcast, uma tecnologia que permite o encaminhamento de mensagens aos celulares conectados a redes móveis em determinadas áreas. As noticiações surgem no aparelho em formato de pop-up, acima do conteúdo exibido na tela. Em casos extremos, sons podem ser emitidos para chamarem a atenção das pessoas.

O Defesa Civil Alerta é utilizado para envio de avisos emergenciais a celulares em áreas de risco. Enchentes, chuvas intensas, enxurradas, alagamentos e outros eventos são exemplos de eventos nos quais o sistema é acionado.

O que as autoridades estão fazendo sobre os alertas falsos da Defesa Civil?

A Polícia Federal iniciou uma investigação, no sábado (20), sobre o envio de os alertas falsos da Defesa Civil. A apuração preliminar começou após acionamento do Ministério da Integração.