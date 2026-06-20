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Alerta sobre 'misantropia' interrompeu mesas redondas na ESPN e CazéTV

Estadão Conteúdo

O alerta emitido pela Defesa Civil com a mensagem 'misantropia' interrompeu as transmissões das emissoras CazéTV e ESPN Brasil, na madrugada deste sábado, 20.

Os comentaristas dos dois veículos repercutiam o resultado do jogo entre Brasil e Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo quando foram surpreendidos com o alerta extremo, acompanhado da palavra 'misantropia', em seus celulares.

Misantropia é o termo usado para definir aversão, desprezo ou até mesmo ódio à humanidade. A palavra também pode ser empregada para descrever pessoas que evitam o convívio social ou preferem o isolamento.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou neste sábado, 20, que acionará a Polícia Federal (PF) para investigar a invasão à plataforma do Defesa Civil Alerta, responsável pelo envio de notificações emergenciais para todo o País.

Na CazéTV, os quatro comentaristas se demostraram confusos com os alertas sonoros emitidos por seus celulares. Apenas o dispositivo do dono da emissora, Casemiro Miguel, não recebeu a mensagem. Logo após o alerta, Casemiro disse ter recebido informações de que se trataria de um alarme falso. Nenhum deles se atentou para a mensagem de misantropia.

O mesmo aconteceu na ESPN Brasil, onde os apresentadores se demonstraram surpresos com o alerta, mas não comentaram o termo supostamente utilizado pela Defesa Civil. Na emissora, as notificações não chegaram de maneira sincronizada.

Os comentaristas disseram na transmissão que se tratava de um alerta de chuva. "Alerta extremo. Vai cair o mundo", disse um dos comentarista.

O governo identificou até o momento dez alertas disparados a partir de um possível ataque cibernético que alcançou milhões de pessoas, de acordo com o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff.

Em nota emitida no início da manhã deste sábado, 20, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), afirmou que a plataforma foi desativada provisoriamente por volta da 1h30 da madrugada, depois que um alerta extremo foi enviado por "alguém alheio ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil". A principal hipótese do órgão é a de um ataque hacker.

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Palavras-chave

DEFESA CIVIL/ALERTA/FALSIDADE/TV/TRANSMISSÕES/INTERRUPÇÃO
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