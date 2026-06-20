Seleção brasileira feminina de vôlei supera a China e segue invicta na Liga das Nações Com o triunfo, o Brasil segue invicto na competição após superar França, Bélgica e agora a China Estadão Conteúdo 20.06.26 13h02 volleyballworld () A seleção brasileira feminina de vôlei manteve sua campanha perfeita na Liga das Nações (VNL) ao derrotar a China por 3 sets a 1 neste sábado, 20, na Ankara Arena, na Turquia. Em uma partida marcada por equilíbrio nos dois primeiros sets, reação chinesa na terceira parcial e domínio brasileiro no fechamento do confronto, a equipe comandada por José Roberto Guimarães conquistou mais um resultado positivo e chegou à terceira vitória consecutiva na segunda semana do torneio. Com o triunfo, o Brasil segue invicto na competição após superar França, Bélgica e agora a China. A seleção volta à quadra neste domingo, 21, às 10h (de Brasília), para enfrentar a Alemanha. COMO FOI O JOGO O início do jogo foi bastante equilibrado, com as duas equipes alternando momentos de domínio e sem conseguir abrir vantagem confortável no placar. O Brasil contou com boas participações de Rosamaria, Julia Bergmann e Julia Kudiess, mas viu a China crescer na reta final e virar o marcador. Quando parecia que as asiáticas encaminhariam a vitória na parcial, a seleção brasileira reagiu com força nos momentos decisivos. Julia Bergmann anotou um ace importante, o bloqueio brasileiro voltou a funcionar e a equipe fechou o set em 26 a 24 após salvar uma situação complicada e aproveitar os erros das adversárias. A China começou melhor a segunda parcial e chegou a abrir vantagem nos primeiros pontos, explorando falhas ofensivas brasileiras. Aos poucos, porém, o time de Zé Roberto retomou o controle da partida. Julia Bergmann assumiu protagonismo tanto no ataque quanto no saque, enquanto Julia Kudiess apareceu bem nas bolas rápidas pelo meio. O bloqueio brasileiro cresceu durante o set e foi decisivo para a virada. Depois de assumir a liderança na reta final, o Brasil administrou a vantagem e confirmou a vitória por 25 a 18. Precisando reagir no jogo, a China voltou mais agressiva para o terceiro set e conseguiu impor seu ritmo desde os primeiros pontos. Tang e Wang comandaram as ações ofensivas da equipe asiática, que abriu vantagem ainda no início da parcial. O Brasil tentou reagir com Ana Cristina, Helena e Julia Bergmann, chegando a reduzir a diferença em alguns momentos, mas não conseguiu manter a consistência. A China controlou o placar durante praticamente todo o set e fechou em 25 a 19, diminuindo a vantagem brasileira no confronto. A resposta brasileira veio de forma contundente. Após perder a terceira parcial, a seleção entrou concentrada e dominou completamente o quarto set. Os erros da China passaram a aparecer com frequência, enquanto o bloqueio brasileiro voltou a funcionar em alto nível. Julia Bergmann, Ana Cristina, Roberta e Julia Kudiess comandaram a superioridade da equipe, que abriu larga vantagem logo nos primeiros pontos. Sem dar chances para uma nova reação chinesa, o Brasil manteve a intensidade até o fim e confirmou a vitória com um tranquilo 25 a 15. Depois de vencer França, Bélgica e China nesta etapa da competição, o Brasil encerra sua participação na semana de Ancara neste domingo, 21, às 10h (de Brasília), diante da Alemanha. A seleção busca manter os 100% de aproveitamento na Liga das Nações. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei feminino Liga das Nações Brasil China COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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