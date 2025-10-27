VÍDEO: Vizinhos chamam a polícia após flagrar crianças brincando no telhado de um prédio

O que era para ser apenas uma brincadeira infantil acabou se transformando em um caso de polícia após vizinhos flagrarem quatro crianças brincando em cima do telhado de um prédio. O episódio foi registrado por meio de um vídeo gravado pelos moradores da região, no último domingo (26), em Cascavel, no estado do Paraná (PR).

Na filmagem, é possível observar as crianças andando normalmente pelo telhado com brinquedos e se deitando em um colchão, que está posicionado próximo a uma janela da residência. No momento em que os vizinhos visualizaram os riscos da brincadeira no telhado, eles acionaram o Corpo de Bombeiros, mas quando a equipe chegou ao local, as crianças já haviam descido da estrutura do prédio.

VEJA MAIS

Investigação do caso

Além da equipe de bombeiros, a Polícia Militar também foi acionada pelos moradores, que posteriormente interrogou os pais das crianças filmadas. Segundo eles, os dois estavam supervisionando os filhos e na área do telhado havia uma mureta de proteção, que impossibilitava que qualquer acidente acontecesse no local.

Em nota, a Polícia Militar do Paraná informou que o episódio será investigado. “A PMPR verificou que se tratava de quatro menores, o pai de dois deles relatou que as crianças acessaram o telhado por uma janela sob sua supervisão. O delegado de plantão foi informado e orientou que fosse comunicado o conselho tutelar e confeccionado o boletim de ocorrência. A conselheira tutelar compareceu ao local, tomou ciência dos fatos e acompanhará o caso”, disse.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)