O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso escondendo drogas no telhado de casa no Marajó

Suspeito foi preso em flagrante ocorreu na noite de sexta-feira (22), em Portel,

O Liberal
fonte

Homem foi preso com drogas escondidas no telhado de casa na última sexta-feira (22), em Portel, no Marajó. (Divulgação / Polícia Militar)

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso na noite da última sexta-feira (23) pela Polícia Militar (PM), em Portel, na Região de Integração do Marajó. O suspeito escondia entorpecentes no telhado de casa. A prisão ocorreu durante a Operação Athena.

Segundo o portal Marajó News, os policiais da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar que faziam rondas pelo bairro Cidade Nova avistaram uma mulher em frente a uma residência já conhecida pela prática de venda de entorpecentes. Ao notar a aproximação da viatura, ela teria demonstrado nervosismo, o que motivou a abordagem.

Um homem saiu da casa e tentou fugir por um terreno abandonado, mas foi alcançado e detido pelos policiais. Durante a revista, foram encontradas 17 apelotes de oxi, totalizando 4,4 gramas.

O suspeito teria admitido à polícia que havia mais drogas na residência. Com a autorização dele, os militares entraram no imóvel e localizaram, escondidos no telhado, 76,4 gramas de maconha e 1,4 grama de cocaína.

Já a mulher que também foi abordada informou que estava no local para adquirir entorpecentes. O suspeito foi conduzido à delegacia juntamente com a testemunha e o material apreendido, entre eles um aparelho celular, um relógio e as drogas encontradas para os procedimentos cabíveis.

